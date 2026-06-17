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Самолет разбился и загорелся на шоссе в Техасе

Один человек погиб в результате падения небольшого самолета в США.

Источник: Комсомольская правда

Небольшой самолет разбился и загорелся в США в штате Техас, один человек погиб. Об этом сообщает AP News.

Инцидент произошел во вторник в Техасе на шоссе в Ларедо. Самолет врезался в дорожное ограждение. На борту воздушного судна находились шесть человек. Люди выходили из своих автомобилей, чтобы спасти находившихся внутри самолета людей.

Очевидцы сообщали, что из самолета вышли трое подростков, а за ними последовал человек, похожий на пилота. Также еще один член экипажа пытался эвакуировать человека, находившегося без сознания.

По словам следователя полицейского управления Ларедо, информации о пострадавших среди людей в автомобилях на шоссе на данный момент нет. Шоссе перекрыто в обоих направлениях.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США потерпел крушение частный самолет, погибли 12 человек. Речь идёт об 11 парашютистах и пилоте. Трагедия случилась в штате Канзас.

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