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Велодорожку на Центральной набережной Красноярска защитили от неправильно припаркованных автомобилей

На Центральной набережной Красноярска установили парковочные ограничители, чтобы автомобили не заезжали на велодорожку.

На Центральной набережной Красноярска установили парковочные ограничители, чтобы автомобили не заезжали на велодорожку. Об этом сообщили в Красгорпарке.

Проблему заметили местные жители. Они сообщили в соцсетях главы города Сергея Верещагина, что часть машин паркуется слишком близко к велосипедной дорожке и заезжает на нее кузовом. После обращений на проблемных участках появились специальные ограничители. Теперь автомобили не смогут занимать часть велодорожки и мешать движению велосипедистов.

В Красгорпарке отметили, что такое решение позволяет сохранить парковку для водителей и при этом сделать маршрут безопаснее для велосипедистов.