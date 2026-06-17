Велодорожку на Центральной набережной Красноярска защитили от неправильно припаркованных автомобилей

Проблему заметили местные жители. Они сообщили в соцсетях главы города Сергея Верещагина, что часть машин паркуется слишком близко к велосипедной дорожке и заезжает на нее кузовом. После обращений на проблемных участках появились специальные ограничители. Теперь автомобили не смогут занимать часть велодорожки и мешать движению велосипедистов.