Названа самая высокооплачиваемая профессия в России. И это не айтишник

Самой высокооплачиваемой профессией в России в начале лета стал главный юрисконсульт. Об этом сообщает РИА Новости.
Средний уровень дохода по этой профессии составил 407 тыс. рублей в месяц. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам с зарплатой 379 тыс. рублей, менеджер проектов в сфере складской логистики с доходом 355 тыс. рублей, брокер по недвижимости с 325 тыс. рублей и вице-президент по администрированию с 323 тыс. рублей.
Высокие зарплаты сохраняются и в других сферах. В IT больше всего предлагают Java-разработчикам. Их средний доход составляет 256 тыс. рублей в месяц. В маркетинге по уровню зарплат лидируют бренд-менеджеры. В дизайне высокие доходы отмечены у sound-дизайнеров и UX/UI-дизайнеров.
В финансово-экономической сфере работодатели готовы хорошо платить бухгалтерам-аналитикам, коммерческим директорам и специалистам по внешнеэкономической деятельности. В транспортной отрасли среди самых доходных профессий оказались водители, таксисты и бортпроводники. В производстве и агропроме выделяются сборщики мебели и токари, в строительстве прорабы, а в недвижимости риелторы.
Анализ свежих вакансий провели в июне 2026 года во всех регионах России.