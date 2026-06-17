Названа самая высокооплачиваемая профессия в России. И это не айтишник

Средний уровень дохода по этой профессии составил 407 тыс. рублей в месяц. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам с зарплатой 379 тыс. рублей, менеджер проектов в сфере складской логистики с доходом 355 тыс. рублей, брокер по недвижимости с 325 тыс. рублей и вице-президент по администрированию с 323 тыс. рублей.