Популярный британский телеведущий сообщил, что у него обнаружили рак

Популярный британский телеведущий шоу про автомобили Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что врачи обнаружили у него агрессивную форму рака. Об этом сообщила газета Daily Mail.
В материале говорится, что Кларксон поделился новостью о своей болезни в последних сериях «Фермы Кларксона» на Amazon Prime. Он рассказал своим коллегам, что узнал о диагнозе еще в мае.
По данным издания, у телеведущего ранее уже были проблемы со здоровьем. В 2024 году он попал в больницу из-за болей в груди.
Ранее сообщалось, что больной раком росссийский актер Дмитрий Поднозов попал в платную реанимацию. До этого у него выявили онкологическое заболевание легких с метастазами, поражающими головной мозг. Врачи оценивают состояние актера как критическое.
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