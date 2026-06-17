Новое пожарное депо строят в Кукане Хабаровского района

В селе Кукан Хабаровского района приступили к строительству нового здания пожарного депо. Объект возводится для защиты от огня трех населенных пунктов — поселков Кукан и Догордон, а также села Наумовка. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».