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Новое пожарное депо строят в Кукане Хабаровского района

Здание позволит разместить более современное оборудование.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Кукан Хабаровского района приступили к строительству нового здания пожарного депо. Объект возводится для защиты от огня трех населенных пунктов — поселков Кукан и Догордон, а также села Наумовка. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На стройплощадке уже выполнены подготовительные работы: снят поверхностный грунт и произведена отсыпка участка. С помощью спецтехники на территорию доставлены железобетонные плиты для устройства основания.

Площадь будущего депо составит порядка 400 кв.м. Здание рассчитано на размещение 11 сотрудников и двух единиц пожарной техники. Стоимость проекта — 22,56 млн рублей. Новое помещение позволит использовать более современное оборудование, которое не помещалось в старом здании меньших размеров.

Строительство ведется по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Завершить работы планируется в декабре 2026 года.

В прошлом году в Хабаровском районе уже открылась пожарная часть в селе Краснореченское. В настоящее время на территории района действуют 11 пожарных частей Первого отряда противопожарной службы Хабаровского края.