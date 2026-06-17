Новое пожарное депо строят в Кукане Хабаровского района

В селе Кукан Хабаровского района приступили к строительству нового здания пожарного депо. Объект возводится для защиты от огня трех населенных пунктов — поселков Кукан и Догордон, а также села Наумовка. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На стройплощадке уже выполнены подготовительные работы: снят поверхностный грунт и произведена отсыпка участка. С помощью спецтехники на территорию доставлены железобетонные плиты для устройства основания.
Площадь будущего депо составит порядка 400 кв.м. Здание рассчитано на размещение 11 сотрудников и двух единиц пожарной техники. Стоимость проекта — 22,56 млн рублей. Новое помещение позволит использовать более современное оборудование, которое не помещалось в старом здании меньших размеров.
Строительство ведется по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Завершить работы планируется в декабре 2026 года.
В прошлом году в Хабаровском районе уже открылась пожарная часть в селе Краснореченское. В настоящее время на территории района действуют 11 пожарных частей Первого отряда противопожарной службы Хабаровского края.