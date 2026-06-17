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В Ростовской области к 1 сентября откроют 12 площадок ГТО

В Ростовской области до 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию двенадцать комплексов ГТО. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области до 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию двенадцать комплексов ГТО. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Современные пространства для занятий физической культурой появятся в Ростове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Звереве, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также на территориях Аксайского, Каменского и Мясниковского районов.

Объекты будут доступны жителям всех возрастных групп и позволят выполнять установленные спортивные нормативы.

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