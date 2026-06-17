Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Зайцева научила определять зависимость от гаджетов

Если человек во время скуки «уходит» в телефон, это повод для тревоги.

Источник: Время

Безобидное времяпрепровождение в гаджетах часто превращается в зависимость. Об этом сообщила заведующая психологической лабораторией Республиканского наркодиспансера Татарстана Лилия Зайцева на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее словам, если человек заглянул в телефон на 5 минут, а «вынырнул из него через полтора часа — это уже звоночек».

«Если в ситуации ожидания или скуки вы постоянно “уходите” в телефон — это повод для тревоги. Совсем избавиться от гаджетов сегодня нельзя, но нужно правильно научиться ими пользоваться как взрослому, так и ребенку», — отметила психолог.

Ранее Зайцева рассказала, как «вытащить» ребенка из зависимости от телефона.