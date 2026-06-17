Психолог Зайцева научила определять зависимость от гаджетов

«Если в ситуации ожидания или скуки вы постоянно “уходите” в телефон — это повод для тревоги. Совсем избавиться от гаджетов сегодня нельзя, но нужно правильно научиться ими пользоваться как взрослому, так и ребенку», — отметила психолог.