Психолог Зайцева научила определять зависимость от гаджетов

Безобидное времяпрепровождение в гаджетах часто превращается в зависимость. Об этом сообщила заведующая психологической лабораторией Республиканского наркодиспансера Татарстана Лилия Зайцева на пресс-конференции в «Татар-информе».
По ее словам, если человек заглянул в телефон на 5 минут, а «вынырнул из него через полтора часа — это уже звоночек».
«Если в ситуации ожидания или скуки вы постоянно “уходите” в телефон — это повод для тревоги. Совсем избавиться от гаджетов сегодня нельзя, но нужно правильно научиться ими пользоваться как взрослому, так и ребенку», — отметила психолог.
Ранее Зайцева рассказала, как «вытащить» ребенка из зависимости от телефона.