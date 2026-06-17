Верховный суд проверит решения о разделе имущества миллиардера Максимова

Верховный суд заинтересовался спором вокруг многомиллионных выплат бывшей супруге основателя металлургического холдинга «Макси-групп» Николая Максимова. Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрит жалобу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), который добивается отмены решений судов нижестоящих инстанций о выдаче Татьяне Максимовой дубликата исполнительного листа на взыскание с предпринимателя более $6,3 млн. Это следует из документа, с которым ознакомился РБК.
Согласно определению судьи Верховного суда Сергея Асташова (есть у РБК), жалоба НЛМК передана на рассмотрение коллегии, поскольку изложенные в ней доводы «заслуживают внимания». Речь идет о споре, возникшем вокруг исполнения решения о разделе имущества бывших супругов Максимовых. В 2015 году Московский городской суд взыскал с бизнесмена Николая Максимова в пользу Татьяны Максимовой долг по соглашению о разделе имущества в размере $6,38 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день исполнения решения. После выдачи исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого бывшей жене бизнесмена на протяжении нескольких лет перечислялись денежные средства.
Впоследствии исполнительное производство было окончено, а сам исполнительный лист, как установили суды, оказался утрачен. Узнав об этом в 2023 году, Татьяна Максимова обратилась в Чертановский районный Москвы с требованием восстановить срок предъявления исполнительного документа и выдать его дубликат. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, с ним согласились Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции.
НЛМК, будучи одним из крупнейших кредиторов предпринимателя, настаивает, что такие решения нарушают его права. Комбинат указывает, что исполнительный лист Татьяны Максимовой был вновь предъявлен к исполнению и включен в сводное исполнительное производство, где также находятся требования других взыскателей. Поскольку активов должника недостаточно для полного расчета со всеми кредиторами, появление дополнительного взыскателя приводит к уменьшению сумм, распределяемых между остальными участниками производства.
В определении Верховный суд уделяет внимание обстоятельствам, установленным ранее судами Краснодарского края. Из документа следует, что в рамках первоначального исполнительного производства в пользу Татьяны Максимовой было перечислено около 249,4 млн руб. Позднее по заявлению судебного пристава на эти деньги было обращено взыскание в интересах кредиторов Николая Максимова. Тогда Октябрьский районный суд Краснодара пришел к выводу, что перечисление средств на счет Максимовой было произведено в целях сокрытия имущества предпринимателя от обращения взыскания по долгам перед кредиторами, в том числе перед НЛМК. Этот вывод был поддержан судами апелляционной и кассационной инстанций.
Комбинат в кассационной жалобе указал на сроки обращения взыскательницы в суд. По мнению НЛМК, исполнительное производство было окончено еще в 2019 году, однако за информацией о нем Татьяна Максимова обратилась спустя несколько лет. По версии заявителя, ей было известно о прекращении исполнительного производства значительно раньше, чем она утверждает. Верховный суд отметил доводы НЛМК о возможном злоупотреблении правом и недобросовестном поведении взыскательницы. В связи с этим судья пришел к выводу, что эти аргументы требуют дополнительной проверки в заседании судебной коллегии по гражданским делам.
РБК направил запрос в пресс-службу НЛМК.
Николай Максимов — основатель металлургического холдинга «Макси-групп», объединявшего предприятия по переработке металлолома и производству стали на Урале. В рейтинге богатейших россиян Forbes за 2010 год он занимал 71-е место с состоянием около $950 млн, а позднее фигурировал в журнале как один из крупнейших миноритариев Сбербанка. Последний раз он попал в рейтинг в 2021 году, заняв 163-ю строчку с состоянием $750 млн.
В 2007 году Максимов продал контрольный пакет «Макси-групп» НЛМК Владимира Лисина, после чего между сторонами начался многолетний судебный конфликт. НЛМК утверждал, что бывший владелец вывел из компании миллиарды рублей и оставил холдинг с огромной долговой нагрузкой, тогда как Максимов настаивал, что новый собственник не выполнил инвестиционные обязательства и довел предприятие до банкротства. В 2011 году «Макси-групп» была признана банкротом, а потом прекратила существование.
В январе 2024 года Мещанский районный суд Москвы признал Николая Максимова виновным в хищении более 7,3 млрд руб. у НЛМК и легализации преступных доходов. По версии следствия, после получения аванса за акции «Макси-групп» предприниматель организовал вывод средств через серию сделок с подконтрольными структурами. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.