Верховный суд проверит решения о разделе имущества миллиардера Максимова

Комбинат в кассационной жалобе указал на сроки обращения взыскательницы в суд. По мнению НЛМК, исполнительное производство было окончено еще в 2019 году, однако за информацией о нем Татьяна Максимова обратилась спустя несколько лет. По версии заявителя, ей было известно о прекращении исполнительного производства значительно раньше, чем она утверждает. Верховный суд отметил доводы НЛМК о возможном злоупотреблении правом и недобросовестном поведении взыскательницы. В связи с этим судья пришел к выводу, что эти аргументы требуют дополнительной проверки в заседании судебной коллегии по гражданским делам.