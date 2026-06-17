Кинолог Голубев назвал фрукты, которые лучше не давать собакам

Владельцы дач часто стремятся побаловать своих четвероногих друзей свежими угощениями с собственного огорода. Однако не все продукты, которые мы привыкли есть сами, подходят для собак. В беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился рекомендациями о том, какие ягоды и фрукты можно давать питомцам, а от каких лучше воздержаться.