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Более 20 тысяч человек вышли на протест у стадиона «Ацтека» в Мехико в день открытия ЧМ по футболу

В стране проходят массовые манифестации разных общественных движений.

Источник: Клопс.ru

Более 20 тысяч человек приняли участие в акциях протеста возле стадиона «Ацтека» в Мехико 11 июня — в день, когда там проходил матч чемпионата мира Мексика — ЮАР. Об этом РИА Новости сообщила активистка и лидер поисковой организации Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

По её словам, речь идёт только о протестующих, собравшихся у стадиона. При этом в Мехико и других регионах страны в этот период проходят массовые манифестации разных общественных движений — число участников по всей стране значительно выше.

В столице последние недели протестуют учителя, поисковые коллективы родственников пропавших без вести и другие группы. Педагоги требуют повышения зарплат, изменений в пенсионной системе и отмены части образовательных реформ. В центре города протестующие уже разбили палаточный лагерь возле Сокало, что осложняет подготовку массовых мероприятий.

Матч Мексика — ЮАР стал первым для страны на чемпионате мира по футболу, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Чем запомнился старт ЧМ, читайте здесь.

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