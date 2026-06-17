На набережной на ул. Виктора Гюго проходит выставка ремесленников «Сделано в Калининграде»

Ярмарку «Сделано в Калининграде» традиционно проводят два раза в год. В январе стало известно о том, что власти планируют предоставлять торговые места для ремесленников в течение всего лета. Павильоны для этих целей горадминистрация закупила в конце 2023 года. Последняя подобная ярмарка прошла в сквере у монумента «Мать — Россия» с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.