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В МВД предупредили россиян о мошенниках, представляющихся военкорами

МВД предупредило родных участников СВО о мошенниках, представляющихся военкорами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, предлагая помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники представляются родственникам участников СВО «военными корреспондентами и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем». «Предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации», — говорится в сообщении.

Расчет мошенников строится на сильном эмоциональном воздействии на родственников и желании семьи получить информацию о близком человеке.

«В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций», — заключили в ведомстве.