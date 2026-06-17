В МВД предупредили россиян о мошенниках, представляющихся военкорами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, предлагая помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники представляются родственникам участников СВО «военными корреспондентами и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем». «Предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации», — говорится в сообщении.
Расчет мошенников строится на сильном эмоциональном воздействии на родственников и желании семьи получить информацию о близком человеке.
«В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций», — заключили в ведомстве.