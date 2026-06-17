Алексей Сидоров возглавил отдел организации дознания донского главка МВД

Алексей Сидоров окончил Ростовский юридический институт МВД в 2001 году. Его направили на службу в отдел внутренних дел Ворошиловского района Ростова на должность дознавателя. В 2003 году он стал старшим дознавателем, с 2007 по 2026 год занимал должность начальника отдела дознания.