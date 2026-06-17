США хотят зарабатывать на Ормузском проливе: что придумал Вашингтон

Другой экс-чиновник из США уточнил, что схема предполагает участие европейских союзников. По его словам, идея направлена на то, чтобы дать Франции, Британии и другим странам возможность занять позиции в Персидском заливе. При этом они возьмут на себя часть ответственности за безопасность в регионе. Это, в свою очередь, должно создать дополнительное давление на Тегеран.