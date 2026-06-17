300 сердец прооперировали в 2026 волгоградские хирурги

Операция показана при остром инфаркте миокарда, когда речь идёт о спасении жизни, нестабильной стенокардии и хронической ИБС, когда артерия сужена более чем 50−70%. Хирургическое вмешательство также выполняется при стенозе ствола левой коронарной артерии и повторном сужении артерии после предыдущих операций.