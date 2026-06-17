300 сердец прооперировали в 2026 волгоградские хирурги

У ренгенэндоваскулярных хирургов Волгоградской областной клинической больницы № 1 круглая цифра — с начала 2026 года они прооперировали 300 пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Стентирование коронарных артерий — это современная малоинвазивная операция. Через крошечный доступ в артерию на руке или ноге хирург вводит специальный катетер, проводит к сердцу и устанавливает в суженный участок сосуда стент», — поясняют в облздраве.
Металлический каркас расширяет просвет артерии и не позволяет ей сузиться. В результате полностью восстанавливается кровоток к сердечной мышце, и пациент получает возможность жить без боли и осложнений инфаркта.
Операция показана при остром инфаркте миокарда, когда речь идёт о спасении жизни, нестабильной стенокардии и хронической ИБС, когда артерия сужена более чем 50−70%. Хирургическое вмешательство также выполняется при стенозе ствола левой коронарной артерии и повторном сужении артерии после предыдущих операций.
Медики предупреждают: главное — вовремя обратиться к врачу, не запуская болезнь.
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