Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300 сердец прооперировали в 2026 волгоградские хирурги

Стентирование коронарных артерий — это современная малоинвазивная операция.

У ренгенэндоваскулярных хирургов Волгоградской областной клинической больницы № 1 круглая цифра — с начала 2026 года они прооперировали 300 пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Стентирование коронарных артерий — это современная малоинвазивная операция. Через крошечный доступ в артерию на руке или ноге хирург вводит специальный катетер, проводит к сердцу и устанавливает в суженный участок сосуда стент», — поясняют в облздраве.

Металлический каркас расширяет просвет артерии и не позволяет ей сузиться. В результате полностью восстанавливается кровоток к сердечной мышце, и пациент получает возможность жить без боли и осложнений инфаркта.

Операция показана при остром инфаркте миокарда, когда речь идёт о спасении жизни, нестабильной стенокардии и хронической ИБС, когда артерия сужена более чем 50−70%. Хирургическое вмешательство также выполняется при стенозе ствола левой коронарной артерии и повторном сужении артерии после предыдущих операций.

Медики предупреждают: главное — вовремя обратиться к врачу, не запуская болезнь.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали, какими болезнями чаще всего страдают жители региона и что сводит их в могилу.