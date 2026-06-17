Один день из жизни отделения больницы СМП

Утро буднего дня. В Воронежской городской клинической БСМП № 10 уже заканчивается традиционный обход.
В коридоре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) в это время немноголюдно. За окнами светит солнце, а здесь, в стерильной тишине за дверью с табличкой «РХМДЛ», идёт своя, не знающая выходных работа. Именно сюда поступают пациенты с самыми сложными случаями, и именно отсюда для многих начинается путь к выздоровлению.
До всех органов — через сосуды.
Задачи отделения РХМДЛ связаны с диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также других патологий с использованием эндоваскулярных (внутрисосудистых. — Ред.) методов. Они могут включать как плановые, так и экстренные исследования и вмешательства.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения открылось в БСМП № 10 осенью 2020 года. В нём работают шесть врачей — специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, шесть операционных медсестёр и четыре санитарки. В отделении трое врачей имеют высшую квалификационную категорию, двое — первую и два молодых специалиста, которые приехали в столицу Черноземья из других российских регионов.
Рентгенэндоваскулярная хирургия, или рентгенохирургия, — относительно молодое направление медицины. Это малотравматичный высокотехнологичный внутрисосудистый метод хирургического вмешательства, проводимого специальными инструментами через кожный прокол артерии или вены под контролем лучевой визуализации, в частности под рентгеноконтролем.
«До всех органов, которые существуют в организме человека, можно добраться через сосуды. Таким образом можно вылечить различные заболевания, начиная от врождённых пороков сердца у детей, различной сердечно-сосудистой патологии и заканчивая гинекологическими, урологическими и онкологическими заболеваниями. Рентгенохирургия позволяет не только выявить патологии сосудов, такие как тромбоз, сосудистое сужение или расширение, окклюзии, аномалии развития, оценить давление крови в сердце и лёгочной артерии, сократительную способность миокарда и другие гемодинамические показатели, но и принять решение об одномоментном эндоваскулярном или отсроченном хирургическом лечении», — рассказывает заведующий отделением РХМДЛ Павел Сарычев.
С высокой точностью.
За дверью с на первый взгляд сложно расшифровывающейся аббревиатурой, помимо кабинета завотделением, скрывается операционный блок. Вход в него строго в медицинской маске, шапочке, халате и бахилах. В операционном секторе взгляд сразу падает на узкий коридор, который сами врачи называют «светофором». В нём на двух противоположных стенах на вешалках развешаны рентгенозащитные фартуки разных цветов — от розовых до жёлтых и зелёных. Этот элемент одежды обеспечивает безопасность медицинского персонала во время проведения рентгенологических процедур.
Чуть дальше по коридору находится помещение, оснащённое компьютерами, на мониторах которых можно заметить записи рентгеновских изображений сосудов, сделанные в результате ангиографии. Также оно предусматривает специальный оконный проём, позволяющий наблюдать за ходом хирургического вмешательства.
Сама рентгеноперационная оснащена ангиографической системой, позволяющей врачам выполнять с высокой точностью как малоинвазивные ангиографические исследования — эндоваскулярные операции пациентам с кардиологической патологией, так и малоинвазивные вмешательства на сосудах головного мозга. Это даёт возможность пациентам больницы получить неотложную и плановую высокотехнологичную помощь на уровне новых мировых стандартов.
«Операции проводятся через маленькие проколы, под местной анестезией. У нас используется одноразовый инструментарий. В диаметре он не превышает нескольких миллиметров. Самый большой прокол — это 0,5 миллиметра. Внутри сосудов нет нервных окончаний, поэтому процедура безболезненна. Всё, что чувствует пациент, находящийся в сознании, — это лёгкое тепло при введении контрастного вещества», — отмечает Павел Сарычев.
Объединяя усилия.
Работа отделения РХМДЛ тесно связана с деятельностью клинических отделений больницы. Часто пациенты попадают сюда именно оттуда. Госпитализация, как правило, осуществляется по направлению от врачей клинических специальностей, например, кардиолога, невролога, сердечно-сосудистого хирурга или других специалистов в зависимости от профиля заболевания.
«За год госпитализируются около двух тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. За сутки в приёмное отделение по скорой помощи поступает от 5 до 15 больных», — рассказывает заведующая неврологическим отделением для лечения пациентов с ОНМК (ПСО), врач-невролог Надежда Головина.
В тесной связке с отделением РХМДЛ также работает отделение кардиологии, что позволяет оказывать комплексную помощь.
«Мы лечим всю кардиологическую патологию, — отмечает заведующий кардиологическим отделением Алексей Сафонов. — У нас есть не только операционные случаи. Как правило, за год происходит порядка трёх тысяч госпитализаций».
Идёт операция.
На часах 10.30. В этот момент в операционном блоке отделения РХМДЛ ожидают пациентку. Вскоре из приёмного покоя на каталке привозят женщину, и отделение погружается в привычный, но всегда напряжённый рабочий ритм. После всех подготовительных мероприятий в залитой ярким светом операционной начинается операция. Слаженно и методично работают три специалиста, чьи движения отточены до автоматизма. На огромном экране над операционным столом в реальном времени отображаются данные о состоянии пациентки, позволяя команде контролировать каждый её вздох и удар сердца.
«В работе медиков важен уровень ответственности. Надо осознавать, что ты отвечаешь за человеческую жизнь. И, конечно, основная суть нашей работы — за счёт определённых манипуляций сохранить эту жизнь и её качество в дальнейшем», — подчёркивает Алексей Сафонов.
Успеть за 270 минут.
Как говорит Надежда Головина, самое важное, чтобы люди знали первые признаки инсульта, незамедлительно вызывали скорую помощь и поступали в больницу как можно раньше, в терапевтическое окно (временной интервал между появлением симптомов заболевания, например инсульта, и началом эффективного лечения, которое может уменьшить повреждение мозга и улучшить исход для пациента. — Ред.).
«В этот момент ткань мозга находится в ишемизированном состоянии, но её клетки ещё не погибли окончательно. В этом случае мы можем провести тромболитическую терапию — ввести препарат, который растворяет тромбы, и спасти ткани мозга. Если тромболитическая терапия не привела к растворению тромба, мы приглашаем рентгенэндоваскулярных хирургов из отделения РХМДЛ. Проведение хирургического вмешательства в терапевтическое окно позволит не только сохранить жизнь пациенту, но и исключить инвалидность в последующем», — поясняет заведующая неврологическим отделением.
Терапевтическое окно для введения препарата, как правило, в данных случаях составляет 4,5 часа, но благодаря методикам тромбоэкстракции оно расширяется до шести часов. Не все клетки мозга погибают сразу. Иногда, как объясняет Павел Сарычев, они как бы замирают, «перестают дышать». Если вовремя открыть это «окошко», удалив тромб, они снова начинают жить. И пациент, который приехал парализованным, с нарушенной речью, после этой процедуры восстанавливается.
«Вместе с отделением РХМДЛ мы также занимаемся стентированием сонных артерий. Если у пациента было какое-то сосудистое событие, и мы выявили на УЗИ сосудов стеноз артерий — сужение от 50% до почти полной окклюзии, то есть возможность установить стент — специальный металлический каркас. Эта малоинвазивная хирургическая операция позволяет снизить риск ишемического инсульта. Стентирование сонных артерий также возможно в отношении пациента, уже перенёсшего инсульт. Благодаря ему можно предотвратить второй инсульт, более тяжёлый», — рассказывает Надежда Головина.
Врачи отмечают, что с каждым годом заболевания сосудистого генеза становятся всё моложе. И если раньше встретить инфаркт миокарда в 35 лет было чем-то удивительным, то сейчас такие ситуации наблюдаются всё чаще и чаще. То же самое и с инсультами.
На часах 11.20. Работа в отделении РХМДЛ кипит. В этот день до 16 часов специалистам предстоит провести ещё как минимум восемь операций, которые спасут человеческие жизни.
Работа здесь не прекращается ни на минуту. А в 16 часов к оказанию помощи пациентам подключится другая смена, обеспечивающая круглосуточное дежурство в отделении.