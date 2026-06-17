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Один день из жизни отделения больницы СМП

В коридоре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) в это время немноголюдно. За окнами светит солнце, а здесь, в стерильной тишине за дверью с табличкой «РХМДЛ», идёт своя, не знающая выходных работа.

Источник: АиФ Воронеж

Утро буднего дня. В Воронежской городской клинической БСМП № 10 уже заканчивается традиционный обход.

В коридоре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) в это время немноголюдно. За окнами светит солнце, а здесь, в стерильной тишине за дверью с табличкой «РХМДЛ», идёт своя, не знающая выходных работа. Именно сюда поступают пациенты с самыми сложными случаями, и именно отсюда для многих начинается путь к выздоровлению.

До всех органов — через сосуды.

Задачи отделения РХМДЛ связаны с диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также других патологий с использованием эндоваскулярных (внутрисосудистых. — Ред.) методов. Они могут включать как плановые, так и экстренные исследования и вмешательства.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения открылось в БСМП № 10 осенью 2020 года. В нём работают шесть врачей — специалистов по рентген­эндоваскулярной диагностике и лечению, шесть операционных медсестёр и четыре санитарки. В отделении трое врачей имеют высшую квалификационную категорию, двое — первую и два молодых специалиста, которые приехали в столицу Черноземья из других российских регионов.

Рентгенэндоваскулярная хирургия, или рентгенохирургия, — относительно молодое направление медицины. Это малотравматичный высокотехнологичный внутрисосудистый метод хирургического вмешательства, проводимого специальными инструментами через кожный прокол артерии или вены под контролем лучевой визуализации, в частности под рентгеноконтролем.

«До всех органов, которые существуют в организме человека, можно добраться через сосуды. Таким образом можно вылечить различные заболевания, начиная от врождённых пороков сердца у детей, различной сердечно-сосудистой патологии и заканчивая гинекологическими, урологическими и онкологическими заболеваниями. Рент­генохирургия позволяет не только выявить патологии сосудов, такие как тромбоз, сосудистое сужение или расширение, окклюзии, аномалии развития, оценить давление крови в сердце и лёгочной артерии, сократительную способность миокарда и другие гемодинамические показатели, но и принять решение об одномоментном эндоваскулярном или отсроченном хирургическом лечении», — рассказывает заведующий отделением РХМДЛ Павел Сарычев.

С высокой точностью.

За дверью с на первый взгляд сложно расшифровывающейся аббревиатурой, помимо кабинета завотделением, скрывается операционный блок. Вход в него строго в медицинской маске, шапочке, халате и бахилах. В операционном секторе взгляд сразу падает на узкий коридор, который сами врачи называют «светофором». В нём на двух противоположных стенах на вешалках развешаны рентгенозащитные фартуки разных цветов — от розовых до жёлтых и зелёных. Этот элемент одежды обеспечивает безопасность медицинского персонала во время проведения рентгенологических процедур.

Чуть дальше по коридору находится помещение, оснащённое компьютерами, на мониторах которых можно заметить записи рент­геновских изображений сосудов, сделанные в результате ангиографии. Также оно предусматривает специальный оконный проём, позволяющий наблюдать за ходом хирургического вмешательства.

Сама рентгеноперационная оснащена ангиографической системой, позволяющей врачам выполнять с высокой точностью как малоинвазивные ангиографические исследования — эндоваскулярные операции пациентам с кардиологической патологией, так и малоинвазивные вмешательства на сосудах головного мозга. Это даёт возможность пациентам больницы получить неотложную и плановую высокотехнологичную помощь на уровне новых мировых стандартов.

«Операции проводятся через маленькие проколы, под местной анестезией. У нас используется одноразовый инструментарий. В диаметре он не превышает нескольких миллиметров. Самый большой прокол — это 0,5 миллиметра. Внутри сосудов нет нервных окончаний, поэтому процедура безболезненна. Всё, что чувствует пациент, находящийся в сознании, — это лёгкое тепло при введении контрастного вещества», — отмечает Павел Сарычев.

Объединяя усилия.

Работа отделения РХМДЛ тесно связана с деятельностью клинических отделений больницы. Часто пациенты попадают сюда именно оттуда. Госпитализация, как правило, осуществляется по направлению от врачей клинических специальностей, например, кардиолога, невролога, сердечно-сосудистого хирурга или других специалистов в зависимости от профиля заболевания.

«За год госпитализируются около двух тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. За сутки в приёмное отделение по скорой помощи поступает от 5 до 15 больных», — рассказывает заведующая неврологическим отделением для лечения пациентов с ОНМК (ПСО), врач-невролог Надежда Головина.

В тесной связке с отделением РХМДЛ также работает отделение кардиологии, что позволяет оказывать комплексную помощь.

«Мы лечим всю кардиологическую патологию, — отмечает заведующий кардиологическим отделением Алексей Сафонов. — У нас есть не только операционные случаи. Как правило, за год происходит порядка трёх тысяч госпитализаций».

Идёт операция.

На часах 10.30. В этот момент в операционном блоке отделения РХМДЛ ожидают пациентку. Вскоре из приёмного покоя на каталке привозят женщину, и отделение погружается в привычный, но всегда напряжённый рабочий ритм. После всех подготовительных мероприятий в залитой ярким светом операционной начинается операция. Слаженно и методично работают три специалиста, чьи движения отточены до автоматизма. На огромном экране над операционным столом в реальном времени отображаются данные о состоянии пациентки, позволяя команде контролировать каждый её вздох и удар сердца.

«В работе медиков важен уровень ответственности. Надо осознавать, что ты отвечаешь за человеческую жизнь. И, конечно, основная суть нашей работы — за счёт определённых манипуляций сохранить эту жизнь и её качество в дальнейшем», — подчёркивает Алексей Сафонов.

Успеть за 270 минут.

Как говорит Надежда Головина, самое важное, чтобы люди знали первые признаки инсульта, незамедлительно вызывали скорую помощь и поступали в больницу как можно раньше, в терапевтическое окно (временной интервал между появлением симптомов заболевания, например инсульта, и началом эффективного лечения, которое может уменьшить повреждение мозга и улучшить исход для пациента. — Ред.).

«В этот момент ткань мозга находится в ишемизированном состоянии, но её клетки ещё не погибли окончательно. В этом случае мы можем провести тромболитическую терапию — ввести препарат, который растворяет тромбы, и спасти ткани мозга. Если тромболитическая терапия не привела к растворению тромба, мы приглашаем рентгенэндовас­кулярных хирургов из отделения РХМДЛ. Проведение хирургического вмешательства в терапевтическое окно позволит не только сохранить жизнь пациенту, но и исключить инвалидность в последующем», — поясняет заведующая неврологическим отделением.

Терапевтическое окно для введения препарата, как правило, в данных случаях составляет 4,5 часа, но благодаря методикам тромбоэкстракции оно расширяется до шести часов. Не все клетки мозга погибают сразу. Иногда, как объяс­няет Павел Сарычев, они как бы замирают, «перестают дышать». Если вовремя открыть это «окошко», удалив тромб, они снова начинают жить. И пациент, который приехал парализованным, с нарушенной речью, после этой процедуры восстанавливается.

«Вместе с отделением РХМДЛ мы также занимаемся стентированием сонных артерий. Если у пациента было какое-то сосудистое событие, и мы выявили на УЗИ сосудов стеноз артерий — сужение от 50% до почти полной окклюзии, то есть возможность установить стент — специальный металлический каркас. Эта малоинвазивная хирургическая операция позволяет снизить риск ишемического инсульта. Стентирование сонных артерий также возможно в отношении пациента, уже перенёсшего инсульт. Благодаря ему можно предотвратить второй инсульт, более тяжёлый», — рассказывает Надежда Головина.

Врачи отмечают, что с каждым годом заболевания сосудистого генеза становятся всё моложе. И если раньше встретить инфаркт миокарда в 35 лет было чем-то удивительным, то сейчас такие ситуации наблюдаются всё чаще и чаще. То же самое и с инсультами.

На часах 11.20. Работа в отделении РХМДЛ кипит. В этот день до 16 часов специалистам предстоит провести ещё как минимум восемь операций, которые спасут человеческие жизни.

Работа здесь не прекращается ни на минуту. А в 16 часов к оказанию помощи пациентам подключится другая смена, обеспечивающая круглосуточное дежурство в отделении.