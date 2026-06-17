Один день из жизни отделения больницы СМП

На часах 10.30. В этот момент в операционном блоке отделения РХМДЛ ожидают пациентку. Вскоре из приёмного покоя на каталке привозят женщину, и отделение погружается в привычный, но всегда напряжённый рабочий ритм. После всех подготовительных мероприятий в залитой ярким светом операционной начинается операция. Слаженно и методично работают три специалиста, чьи движения отточены до автоматизма. На огромном экране над операционным столом в реальном времени отображаются данные о состоянии пациентки, позволяя команде контролировать каждый её вздох и удар сердца.