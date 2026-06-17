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«Известия» узнали о ходе переговоров «Суточно.ру» по покупке OneTwoTrip

Сервис краткосрочной аренды «Суточно.ру» вышел на «продвинутую» стадию переговоров о покупке онлайн-тревел-агентства OneTwoTrip, сообщает газета «Известия» со ссылкой на совладельца крупного туроператора и собеседника, знакомого с ситуацией.

Источник: РБК

Сервис краткосрочной аренды «Суточно.ру» вышел на «продвинутую» стадию переговоров о покупке онлайн-тревел-агентства OneTwoTrip, сообщает газета «Известия» со ссылкой на совладельца крупного туроператора и собеседника, знакомого с ситуацией. Информацию также подтвердил источник, близкий к одной из сторон.

По данным издания, соглашение о покупке пока не подписано — стороны не могут сойтись в оценке стоимости актива, хотя обсуждение продвинулось уже далеко. В то же время официальные представители как «Суточно.ру», так и OneTwoTrip предпочли воздержаться от комментариев.

Интерес к OneTwoTrip ранее проявляли и другие крупные игроки — «Яндекс», а также Wildberries & Russ. Однако, по информации двух источников «Известий», оба вышли из процесса из-за разногласий по цене. Их представители также не стали комментировать ситуацию.

Эксперты полагают, что потенциальная сделка может усилить инвестиционную привлекательность «Суточно.ру», особенно на фоне слухов о возможном IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) сервиса. Как отметил начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников, в условиях обострившейся конкуренции со стороны экосистем онлайн-сервисы все активнее ищут возможности для расширения и масштабирования бизнеса.

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip был запущен в 2011 году предпринимателем Петром Кутисом. Сегодня он предоставляет возможность бронировать авиабилеты, отели и аренду автомобилей, а также приобретать готовые туры и экскурсии. Клиентам платформы доступны рейсы более 800 авиакомпаний, среди которых сто бюджетных перевозчиков, свыше 3 млн вариантов проживания по всему миру и более 800 компаний по прокату авто с пунктами выдачи в 180 странах.

«Суточно.ру» — российский онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья, основанный в 2011 году. Генеральный директор компании — Юрий Кузнецов. В запуск сервиса он вложил $150 тыс. собственных средств. Ресурс дает возможность арендодателям быстро сдавать недвижимость, а гостям — бронировать жилье. Он представлен во всех регионах России, а также в 16 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Основатель и генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов ранее заявлял, что компания рассматривала возможность проведения IPO в 2025 году. «Это логичный шаг для любой быстроразвивающейся технологичной компании. “Суточно.ру” полностью готова к выходу на биржу с точки зрения выстроенных внутренних процессов, операционного и корпоративного управления. Но мы внимательно смотрим на рынок: должны сложиться благоприятные условия на фондовом рынке», — отметил Кузнецов.

По словам директора по стратегии и финансам «Суточно.ру» Павла Глушенкова, компания планировала привлечь на IPO до 3 млрд руб.

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