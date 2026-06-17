«Известия» узнали о ходе переговоров «Суточно.ру» по покупке OneTwoTrip

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip был запущен в 2011 году предпринимателем Петром Кутисом. Сегодня он предоставляет возможность бронировать авиабилеты, отели и аренду автомобилей, а также приобретать готовые туры и экскурсии. Клиентам платформы доступны рейсы более 800 авиакомпаний, среди которых сто бюджетных перевозчиков, свыше 3 млн вариантов проживания по всему миру и более 800 компаний по прокату авто с пунктами выдачи в 180 странах.