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На кольце на ул. Маршала Борзова сломавшийся автобус перегородил проезжую часть

Общественный транспорт не может проехать.

В Калининграде на выезде с круговой развязки на ул. Маршала Борзова сломался и встал автобус № 31. Оказалось заблокировано движение общественного транспорта в направлении Советского проспекта из центра города, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок утром 17 июня.

Движение автобусов маршрутов № 8, № 31 и № 36 заблокировано. Их временно пустили по ул. Леонова- Светскому проспекту в направлении центра города с разворотом за перекрестком с ул. Лейтенанта Яналова и далее по существующей схеме движения.

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