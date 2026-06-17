На кольце на ул. Маршала Борзова сломавшийся автобус перегородил проезжую часть

В Калининграде на выезде с круговой развязки на ул. Маршала Борзова сломался и встал автобус № 31. Оказалось заблокировано движение общественного транспорта в направлении Советского проспекта из центра города, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок утром 17 июня.
Движение автобусов маршрутов № 8, № 31 и № 36 заблокировано. Их временно пустили по ул. Леонова- Светскому проспекту в направлении центра города с разворотом за перекрестком с ул. Лейтенанта Яналова и далее по существующей схеме движения.
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