В России создали приложение для расчета подходящей массы протеза

Уточняется, что масса протеза — важный показатель для успешной реабилитации. Разница массы здоровой конечности и протеза может приводить к перекосу корпуса, нарушению паттерна ходьбы, атрофии мышц со стороны ампутации и другим отрицательным последствиям. В настоящее время существующие в этой области решения представлены в виде руководств, web-приложений и приложений для мобильных устройств. Они не учитывают пол, рост, уровень ампутации при оценке общего веса человека до ампутации, а также опираются на данные массы частей тела на базе исследований от 1969 года.