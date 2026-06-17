В России создали приложение для расчета подходящей массы протеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали мобильное приложение, которое поможет рассчитать идеальную массу протеза и ускорить реабилитацию. Разработка поможет снизить риск нарушения походки, перекоса корпуса, атрофии мышц и более точно оценить физическое состояние, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«В СПбГЭТУ “ЛЭТИ” разработали решение, которое помогает с высоким уровнем точности вычислить массу всей конечности с учетом ампутированной части, сравнить ее с массой здоровой конечности и полученную разницу компенсировать массой протеза. Разработанное программное обеспечение “Калькулятор ИМТ при ампутации” учитывает все характеристики, поэтому позволяет с высокой точностью определить общую массу тела», — говорится в сообщении.
Уточняется, что масса протеза — важный показатель для успешной реабилитации. Разница массы здоровой конечности и протеза может приводить к перекосу корпуса, нарушению паттерна ходьбы, атрофии мышц со стороны ампутации и другим отрицательным последствиям. В настоящее время существующие в этой области решения представлены в виде руководств, web-приложений и приложений для мобильных устройств. Они не учитывают пол, рост, уровень ампутации при оценке общего веса человека до ампутации, а также опираются на данные массы частей тела на базе исследований от 1969 года.
«Лидер команды Алексей Никишенко после ампутации голени лично столкнулся с проблемами корректной оценки веса тела, компенсации разницы массы между протезом и сохраненной конечностью, а также вопросами реабилитации и контроля физического состояния. Именно практический опыт и реальная потребность стали основой для нашей разработки», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта по профилю системы и технологии цифровой медицины СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Кристины-Габриэлы Вакаренко.
Приложение предназначено для людей с ампутациями конечностей, врачей, специалистов по медицинской реабилитации, протезистов, инженеров ТСР и специалистов по адаптивной физической культуре и спорту. Разработка также имеет практическое применение в проектах конструкторского бюро, связанных с функционально-косметическими накладками на протезы голени с функцией компенсации массы утерянной конечности.
«Алгоритм расчета был проверен на 10 пациентах с односторонними ампутациями нижних конечностей через 3D-сканирование объемов. Измерялись объем сохраненной конечности и культи. По объемам и средней плотности рассчитывались массы частей тела. Относительная погрешность составила не более 1% для рассмотренных клинических случаев», — объяснила Вакаренко, уточнив, что приложение для Android уже опубликовано в RuStore.