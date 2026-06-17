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На Дону помощника механика судна будут судить за смерть члена экипажа

В Усть-Донецкий районный суд Ростовской области передано дело в отношении 27-летнего помощника механика теплохода «Капитан Загрянцев». Мужчина обвиняется в нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

В Усть-Донецкий районный суд Ростовской области передано дело в отношении 27-летнего помощника механика теплохода «Капитан Загрянцев». Мужчина обвиняется в нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фигурант должен был обеспечивать технику безопасности при швартовке судна. По версии следствия, обвиняемый в июле 2025 года не провел эвакуацию членов швартовой группы при опасном натяжении каната при швартовке.

«В результате механик судна получил удар разорвавшейся частью каната и впоследствии наступила его смерть», — говорится в сообщении.