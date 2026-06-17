МЧС Прикамья разъяснило, как работают системы оповещения населения о ЧС

ГУ МЧС России по Пермскому краю разъяснило, как работает система оповещения населения о черезвычайных ситуациях.
За поддержание систем оповещения в готовности отвечают региональные и местные власти. Решение о запуске сигнала и определении зоны оповещения также принимается на уровне субъекта или муниципалитета. МЧС координирует работу органов управления гражданской обороной.
Операторы связи по запросу властей передают населению экстренные сообщения в виде коротких СМС. Дополнительно может использоваться технология широковещательной рассылки (cell broadcast). Выбор способа остаётся за оператором.
Для совершенствования оповещения МЧС развивает собственное мобильное приложение, которое включено в «белый список» сервисов, доступных даже при ограничениях на услуги связи. Однако push-уведомления могут быть недоступны при перебоях с интернетом. Ведомство также сообщило о сопряжении приложения «МЧС России» с национальным мессенджером MAX. В регионах созданы специализированные каналы «РСЧС Наименование субъекта Российской Федерации», в которые в автоматическом режиме будет передаваться экстренная информация об опасностях.
Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края объяснило, можно ли по звуку сирен определить вид опасности.