МЧС Прикамья разъяснило, как работают системы оповещения населения о ЧС

Для совершенствования оповещения МЧС развивает собственное мобильное приложение, которое включено в «белый список» сервисов, доступных даже при ограничениях на услуги связи. Однако push-уведомления могут быть недоступны при перебоях с интернетом. Ведомство также сообщило о сопряжении приложения «МЧС России» с национальным мессенджером MAX. В регионах созданы специализированные каналы «РСЧС Наименование субъекта Российской Федерации», в которые в автоматическом режиме будет передаваться экстренная информация об опасностях.