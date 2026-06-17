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В Красноярске ремонтируют дороги к больницам и поликлиникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дороги к медицинским учреждениям краевой столицы ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дороги к медицинским учреждениям краевой столицы ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Работы уже идут на Игарской. Там подрядчик меняет бордюры и демонтирует старое покрытие тротуаров, сообщает городская администрация. На Крупской уже обновили и расширили тротуары, а также приступили к укладке верхнего слоя асфальта. На этих улицах расположены два частных медицинских центра и межрайонная детская больница № 4.

Завершен ремонт участка улицы 78 Добровольческой Бригады от Молокова до Октябрьской, где расположена женская консультация № 2. На объекте уложили новое асфальтобетонное покрытие и привели в порядок тротуары.

В ближайшее время начнется ремонт проспекта Свободного на участке от улицы Ладо Кецховели до Высотной. Дорога ведет к отоларингологическому отделению и дневному стационару городской поликлиники № 4.

Добавим, всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярске планируется привести в нормативное состояние более 42 километров дорог. Приоритетом остаются маршруты к социально значимым объектам.