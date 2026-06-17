В Красноярске ремонтируют дороги к больницам и поликлиникам

Работы уже идут на Игарской. Там подрядчик меняет бордюры и демонтирует старое покрытие тротуаров, сообщает городская администрация. На Крупской уже обновили и расширили тротуары, а также приступили к укладке верхнего слоя асфальта. На этих улицах расположены два частных медицинских центра и межрайонная детская больница № 4.