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Велодорожки планируют оборудовать на улицах Ванеева, Белинского и Родионова

Сроки обустройства велосети в нагорной части города не уточняются.

Источник: Нижегородская правда

Веломаршрут планируют оборудовать в верхней части Нижнего Новгорода. Согласно концепции основного городского веломаршрута, он пройдет по улицам Ванеева, Белинского и Родионова, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте градостроительного развития и архитектуры города.

Сейчас велодорожки прокладывают на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей в рамках благоустройства общественных пространств в Ленинском и Сормовском районах. Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Сроки обустройства велосети в нагорной части города не уточняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань признан наиболее перспективным среди рассматриваемых направлений развития сети ВСМ в России.