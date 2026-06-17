Велодорожки планируют оборудовать на улицах Ванеева, Белинского и Родионова

Веломаршрут планируют оборудовать в верхней части Нижнего Новгорода. Согласно концепции основного городского веломаршрута, он пройдет по улицам Ванеева, Белинского и Родионова, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте градостроительного развития и архитектуры города.
Сейчас велодорожки прокладывают на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей в рамках благоустройства общественных пространств в Ленинском и Сормовском районах. Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Сроки обустройства велосети в нагорной части города не уточняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань признан наиболее перспективным среди рассматриваемых направлений развития сети ВСМ в России.