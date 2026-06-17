Женщина получила посылку со старинной посудой из Великобритании и не ожидала, что она заинтересует таможню

Исследование показало, что два соусника и две супницы из керамики, произведенные в Западной Европе в 1891—1900 годах, действительно относятся к культурным ценностям. А вот пять фарфоровых кружек таковыми не признали. Начальник Магнитогорского таможенного поста Алексей Алексеев пояснил, что по закону ограничения действуют только на вывоз таких предметов. А ввозить исторические вещи можно без пошлин, если есть подтверждение от Министерства культуры.