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Женщина получила посылку со старинной посудой из Великобритании и не ожидала, что она заинтересует таможню

Таможня в Челябинской области разрешила ввоз старинной посуды из Великобритании.

Источник: пресс-служба Челябинской таможни

Жительница Челябинской области получила из Великобритании посылку с необычным содержимым. Сотрудники Магнитогорского железнодорожного таможенного поста обнаружили в отправлении девять предметов столовой посуды из фарфора и керамики: пять декоративных кружек, два соусника и две тарелки с крышками. Особое внимание привлекли клейма известных британских производителей и период изготовления — конец XIX века, поэтому было решено провести таможенную экспертизу.

Исследование показало, что два соусника и две супницы из керамики, произведенные в Западной Европе в 1891—1900 годах, действительно относятся к культурным ценностям. А вот пять фарфоровых кружек таковыми не признали. Начальник Магнитогорского таможенного поста Алексей Алексеев пояснил, что по закону ограничения действуют только на вывоз таких предметов. А ввозить исторические вещи можно без пошлин, если есть подтверждение от Министерства культуры.

Но у получательницы такого подтверждения не было. Поэтому пошлину начислили исходя из стоимости, которую определил таможенный эксперт. Женщина согласилась и оплатила. После этого посылку ей выдали. Похожие вещи на рынке стоят до 130 долларов (или 10 тысяч рублей за штуку), так что находка оказалась и ценной, и необычной одновременно.