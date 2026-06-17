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Редкий краснокнижный кит с детенышем приплыл из Мексики на Камчатку

В Кроноцкий залив на Камчатке приплыла первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики.

В Кроноцкий залив на Камчатке приплыла первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики. Об этом сообщили в Кроноцком заповеднике.

По данным специалистов, животные преодолели путь примерно в 8 тысяч километров от районов размножения у Калифорнийского полуострова.

Детеныш уже внесен в камчатский фотокаталог серых китов под номером К267 и, по оценкам ученых, весит около одной тонны.

Исследователи, наблюдающие за популяцией серых китов с 2022 года, смогли сфотографировать и снять животных на видео. По их данным, в ближайшее время в залив начнут заходить и другие самки с детенышами.

Специалисты отмечают, что ближайшие месяцы являются для китов критически важными: в этот период они активно накапливают подкожный жир. В связи с этим посещение акватории туристами ограничено, чтобы не беспокоить животных до второй половины лета.

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