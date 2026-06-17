У экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак. Об этом говорится в заключительных эпизодах пятого сезона сериала «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm), вышедших на платформе Amazon Prime Video, передает Sky News.
В программе 66-летний Кларксон рассказал своим коллегам по съемкам, что узнал о заболевании в мае. По его словам, форма заболевания является агрессивной, однако болезнь была выявлена на ранней стадии.
«Ферма Кларксона» — британский документально-развлекательный сериал, посвященный работе Джереми Кларксона на собственной ферме Диддли-Скват в графстве Оксфордшир. Проект рассказывает о ведении сельского хозяйства, а также о повседневной жизни на ферме. Премьера первого сезона состоялась в 2021 году.
Как пишет The Telegraph, когда коллега Кларксона Калеб Купер спросил, где именно находится новообразование, телеведущий ответил: «Местоположение не имеет никакого значения. Я знаю об этом с мая».
По данным издания, в последующих выпусках экс-ведущий Top Gear подтвердил, что ему сделали операцию по удалению 10 процентов предстательной железы.
Раccуждая о непростом для себя времени, он отметил: «Так мы начали год с ишемической болезни сердца, а закончили его раком».
В одном из эпизодов сериала Кларксон показан в больнице. Он сообщил, что часть лечения сопровождалась осложнениями и ему предстоит провести некоторое время под наблюдением врачей. Кларксон добавил, что ничего не ест и не пьет.
Ранее телеведущий предупреждал подписчиков в социальных сетях, что новые эпизоды шоу будут «тяжелыми для просмотра».
Кларксон также заявил, что рассчитывает принять участие в съемках шестого сезона проекта в случае успешного завершения лечения.
«Я хотел сказать, что если все это окажется успешным, я увижусь с вами в шестом сезоне, а если нет, то не увижусь. Всем пока!», — сказал телеведущий, лежа в больничной койке.
Джереми Кларксон — британский телеведущий, журналист и писатель, наиболее известный как ведущий автомобильных программ Top Gear и The Grand Tour. Карьеру он начал в региональной журналистике, а в конце 1980-х стал ведущим автомобильного шоу Top Gear на Би-би-си, пишет Kiddle.
Мировую известность Кларксон получил после перезапуска Top Gear в 2002 году. Вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем он превратил программу в один из самых популярных автомобильных телепроектов в мире. В 2015 году Юи-би-си не продлила контракт с ведущим после конфликта с одним из продюсеров. После ухода с телеканала Кларксон, Хаммонд и Мэй запустили на Amazon Prime Video новое автомобильное шоу The Grand Tour, в котором Кларксон снимался до 2024 года.
Помимо телевидения, Кларксон много лет работает журналистом и колумнистом британских газет The Sunday Times и The Sun. С 2018 года он ведет британскую версию викторины «Кто хочет стать миллионером?».
Новую волну популярности Кларксон получил благодаря сериалу «Ферма Кларксона». Проект стал одним из самых успешных шоу Amazon Prime Video в Великобритании.
В последние годы телеведущий неоднократно сообщал о проблемах со здоровьем. В 2017 году он был госпитализирован с пневмонией во время отпуска в Испании. В 2024 году Кларксон рассказал, что перенес операцию по установке стента после проблем с сердцем.
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