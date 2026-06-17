У экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак

Мировую известность Кларксон получил после перезапуска Top Gear в 2002 году. Вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем он превратил программу в один из самых популярных автомобильных телепроектов в мире. В 2015 году Юи-би-си не продлила контракт с ведущим после конфликта с одним из продюсеров. После ухода с телеканала Кларксон, Хаммонд и Мэй запустили на Amazon Prime Video новое автомобильное шоу The Grand Tour, в котором Кларксон снимался до 2024 года.