Разыскивается специалист. 27 тысяч работников не хватает в Хабаровском крае

Второй большой блок — привлечение специалистов из других регионов и даже из-за рубежа по тем профессиям, где на местном рынке найти человека невозможно. Работодатели всё активнее используют программу повышения мобильности трудовых ресурсов, которая предусматривает поддержку при переезде и жилищно-бытовом обустройстве на территории края. В 2024 году по этой программе трудоустроили 151 человека, в 2025-м — уже 238, а в 2026-м предприятия заявили потребность в привлечении 282 специалистов. Всего с 2015 года в регион по программе мобильности приехали более 1,7 тысячи человек — металлурги, судостроители, лётный персонал, инженеры, фармацевты, врачи, медицинские сёстры, высококвалифицированные рабочие.