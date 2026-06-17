Разыскивается специалист. 27 тысяч работников не хватает в Хабаровском крае

Хабаровский край подошёл к точке, которую экономисты называют историческим минимумом безработицы — 1%. Однако реальность такова, что практически всем отраслям не хватает рабочих рук. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин озвучил конкретное число — 27 тысяч вакансий.
Для Хабаровского края с его гигантскими расстояниями и сложной логистикой дефицит кадров ощущается острее, чем в регионах с плотным населением и коротким транспортным плечом. Кто нужен краю больше всего, какие программы помогают переезжать сюда целым семьям, а не отдельным вахтовикам, и почему при разговорах о трудоустройстве всё чаще звучит слово «мобильность», разобрался hab.aif.ru.
А кто нужен?
В комитете по труду и занятости правительства края ситуацию описывают без прикрас: регион трудодефицитный, и голод испытывают практически все сферы. Больше всего людей ждут в обрабатывающей промышленности — 14,5% от общего числа вакансий; на втором месте оказалось строительство — 8,7%; третье заняла транспортная сфера — 3,7%.
Если посмотреть на структуру спроса, становится ясно, что краю в первую очередь нужны люди с рабочими профессиями. Сварщики, токари, электрики, бетонщики, слесари, монтажники, машинисты спецтехники, водители, плотники, станочники и операторы станков с программным управлением — это те специальности, без которых невозможно представить ни промышленный рывок, ни нормальную работу коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Долгие годы рабочие профессии воспринимались как что-то непрестижное по сравнению с офисной занятостью, но сегодня рынок расставляет акценты предельно жёстко: квалифицированный рабочий становится одним из самых востребованных людей в экономике. Среди специалистов с высшим образованием особенно нужны врачи, инженеры, учителя и преподаватели.
Цена переезда.
В комитете по труду и занятости рассказывают, что меры по сокращению кадрового дефицита используются комплексно. Один из главных инструментов — бесплатное переобучение для безработных и тех, кто ищет работу.
— Мы помогаем безработным и тем, кто ищет работу, бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение идёт в рамках краевой программы развития рынка труда и федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры», — пояснили hab.aif.ru в ведомстве.
Второй большой блок — привлечение специалистов из других регионов и даже из-за рубежа по тем профессиям, где на местном рынке найти человека невозможно. Работодатели всё активнее используют программу повышения мобильности трудовых ресурсов, которая предусматривает поддержку при переезде и жилищно-бытовом обустройстве на территории края. В 2024 году по этой программе трудоустроили 151 человека, в 2025-м — уже 238, а в 2026-м предприятия заявили потребность в привлечении 282 специалистов. Всего с 2015 года в регион по программе мобильности приехали более 1,7 тысячи человек — металлурги, судостроители, лётный персонал, инженеры, фармацевты, врачи, медицинские сёстры, высококвалифицированные рабочие.
Однако переезд специалиста — это только начало. Если человек приехал, но не нашёл нормального жилья, детского сада для ребёнка, понятной среды для семьи и перспективы профессионального роста, он быстро превращается из привлечённого кадра в очередного уехавшего. Кадровая политика всё меньше похожа на работу только с вакансиями и всё больше — на работу с качеством жизни. Чтобы специалист остался, региону нужно предложить маршрут адаптации, жильё, социальные связи и уверенность в завтрашнем дне.
После школы — на завод.
Как подчеркнули в комитете, основной ресурс для закрытия кадровой потребности — молодёжь. Поэтому отдельное направление работы связано с популяризацией востребованных профессий, ранней профориентацией и прогнозированием кадровой потребности под реальные запросы работодателей.
Это означает, что кадровая проблема начинается не в тот момент, когда завод не может найти токаря, а гораздо раньше — в школе, колледже, семье и в представлении подростка о том, какая профессия считается достойной. Если рабочие специальности годами проигрывали в престиже, вернуть к ним интерес одной ярмаркой вакансий невозможно. Но без этой работы регион рискует постоянно закрывать сегодняшние дыры, не выращивая специалистов на завтра. Ранняя профориентация, связь колледжей с предприятиями, производственные практики и конкурсы профессионального мастерства становятся не украшением системы занятости, а её обязательной частью.
Меняется и роль центров «Работа России». Старый образ биржи труда как места, где выдают список вакансий и отправляют восвояси, уже не соответствует реальности. Современный кадровый центр должен помогать человеку понять, где он может быть востребован, чему ему нужно доучиться и какой путь к профессии для него реален.
Болевая точка.
Если нехватка рабочих кадров тормозит производство и стройки, то дефицит медиков человек ощущает сразу, предельно лично и болезненно. В здравоохранении сосредоточено 6% от общего числа вакансий. Врач — это не просто штатная единица, а доступность помощи, сроки диагностики, профилактика и доверие жителей к территории.
Для малых населённых пунктов медицинские кадры — один из ключевых факторов удержания людей. Если в посёлке нет врача или узкого специалиста, семьи начинают думать не только о лечении, но и о переезде. Так кадровый дефицит в медицине начинает влиять уже на демографию и устойчивость территорий. Одним из способов решения проблемы остаётся программа «Земский доктор» — она помогает специалистам решиться на переезд в район, где их работа особенно нужна, а пациентам — получить помощь ближе к дому.
Окружить поддержкой.
О том, как эта программа выглядит в жизни, «АиФ-Дальинформ» рассказал врач-эндоскопист и колопроктолог Булат Тондонов. Он вместе с супругой Мадиной, врачом-кардиологом, переехал в Ванино и сейчас работает в центральной районной больнице.
— Данная федеральная программа была нам с супругой известна давно. После окончания университета мы уже думали о том, чтобы воспользоваться ею, но тогда нас останавливало то, что у нас был маленький ребёнок, — рассказал Булат Тондонов.
Решающим фактором для переезда стала семейная и профессиональная связка. Сначала в Ванино приехала его мама, акушерка по профессии, и начала работать в ЦРБ. Дальше сработали меры поддержки: администрация больницы, местные власти и краевое правительство помогли с переездом, жильём и обустройством.
— Нас привлекло то, что здесь мы можем работать, развиваться и самореализовываться как специалисты. Немаловажным фактором стали меры поддержки, которые оказывают специалистам, прибывающим из других регионов, — отметил врач.
Сейчас семья работает в Ванинской ЦРБ. По словам Булата Тондонова, руководство больницы и коллеги встретили их тепло, помогли с рабочими вопросами, а сам посёлок оказался уютным, чистым и сплочённым. Но главное — это профессиональный опыт, который районная больница даёт в объёмах, немыслимых для городской поликлиники.
— Работая в ЦРБ, врач развивается всесторонне, учится мыслить широко и самостоятельно, развивает клиническое мышление. Нередко доктор оказывается один на один с тяжёлым пациентом, и именно от его знаний и навыков зависит жизнь человека, — рассказал Булат Тондонов.
При этом он подчёркивает: одиночества в принятии решений нет. ЦРБ укомплектована опытными специалистами, которые готовы помочь в экстренной ситуации, поддержать и поделиться опытом. А востребованность говорит сама за себя: на весь Ванинский район он является единственным врачом-колопроктологом. Для пациентов это означает, что специализированная консультация становится доступной без поездки в краевой центр.
Булат и Мадина — многодетные родители. После переезда семье помогли снять квартиру недалеко от больницы, школы и детского сада. Дети без проблем устроились в образовательные учреждения, а наличие кружков и спортивных секций стало для семьи важным плюсом. Коллеги и соседи приняли тепло, пациенты быстро узнали о новом специалисте через сарафанное радио, и поток приёмов вырос сам собой.
Для молодых врачей, по словам Тондонова, программа «Земский доктор» — это возможность получить профессиональный опыт, который невозможно заменить городским расписанием приёмов, и одновременно решить часть финансовых вопросов, неизбежных в начале карьеры. А поддержка при найме жилья со стороны ЦРБ и администрации района превращает переезд из рискованного шага в осмысленный выбор.