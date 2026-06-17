Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали рак

Британскому телеведущему и журналисту Джереми Кларксону диагностировали агрессивную форму рака. Об этом он сообщил в своей программе «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm).
По его словам, о наличии страшной болезни он знает с мая текущего года. Журналист также добавил, что рак обнаружили на «очень ранней стадии», однако он «агрессивен».
— Если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет — не увидимся. Берегите себя, — цитирует Кларксона телеканал Sky News.
При этом два года назад он перенес операцию на сердце. Журналист наиболее известен как ведущий культовой британской программы об автомобилях Top Gear (с 1988 по 2015 год). Его коллегами по проекту были Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.
1 июня младший брат известной блогерши Валерии Чекалиной Родион сообщил, что отвез ее на шестую химиотерапию из девяти. Мужчина добавил, что его «очень поражает», что многие люди не верят в то, что у его сестры есть онкологическое заболевание.
Журналист Отар Кушанашвили, в свою очередь, сомневается в том, что Лерчек страдает раком четвертой стадии. Его смутила активная жизнь блогерши — тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты, о которых ее семья рассказывает в соцсетях.