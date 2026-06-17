Атмахов обсудил проблему подтоплений в Городце на совещании в ЗСНО

«Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, есть федеральный орган, который, по мнению суда, должен быть собственником объекта, но не хочет этого; с другой — администрация Городецкого округа, которая готова принять бесхозное ГТС, но правовые механизмы пока не позволяют этого сделать. Рассчитываем, что ситуация прояснится после рассмотрения иска природоохранной прокуратуры. Крайне важно не оставлять подобные проблемы без решения», — подчеркнул Владислав Атмахов.