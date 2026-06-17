Атмахов обсудил проблему подтоплений в Городце на совещании в ЗСНО

16 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло рабочее совещание, инициатором которого выступил комитет по экологии и природным ресурсам. Руководил встречей Владислав Атмахов — председатель этого комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Нижегородской области.
Центральным вопросом повестки стала непростая ситуация вокруг гидротехнического сооружения на реке Санда вблизи деревни Чуркино — в частности, проблема подтоплений в Городецком муниципальном округе.
В рамках совещания озвучили итоги запросов, которые ранее направил комитет. Выяснилось, что начиная с 2017 года рыбоводный участок на Санде арендовало ООО «Рыбный край»: компания занималась там пастбищной аквакультурой. В конце 2025 года природоохранная прокуратура обнаружила нарушения, связанные со сбросом воды из пруда.
Директор компании при этом пояснил, что целенаправленного слива не было: причиной неконтролируемого ухода воды стало повреждение запорного механизма плотины. Он также подчеркнул, что о возникшей проблеме администрацию района уведомили ещё в ноябре 2025 года.
Отдельное внимание на совещании уделили правовому статусу ГТС. Изначально Городецкий суд зарегистрировал объект за муниципальным образованием, но позже Нижегородский областной суд отменил это решение. Причиной стали претензии сельскохозяйственного кооператива «Возрождение», который пытался отстоять свои права на сооружение, — однако суд отклонил его исковые требования.
Администрация Городецкого муниципального района тоже предпринимала попытки закрепить право собственности на объект, но они не дали результата. В итоге ГТС на реке Санда по‑прежнему считается бесхозным.
Суд при этом сделал важный вывод: поскольку плотина расположена непосредственно в русле реки и фактически является её составной частью, по закону она должна относиться к федеральной собственности. На практике же вопрос так и остался нерешённым: Росимущество не разделяет позицию суда и не готово принять объект в собственность.
Тем временем Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд иск, требуя обязать Росимущество оформить право собственности на сооружение.
По результатам обсуждения стороны наметили план совместных действий. Администрация Городецкого округа по‑прежнему готова взять ГТС в муниципальную собственность и уже предложила прокуратуре привлечь муниципалитет в качестве третьего лица в судебном процессе с Росимуществом. Такой шаг поможет официально зафиксировать статус объекта, организовать ремонт сооружения и выработать меры для предупреждения новых подтоплений.
«Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, есть федеральный орган, который, по мнению суда, должен быть собственником объекта, но не хочет этого; с другой — администрация Городецкого округа, которая готова принять бесхозное ГТС, но правовые механизмы пока не позволяют этого сделать. Рассчитываем, что ситуация прояснится после рассмотрения иска природоохранной прокуратуры. Крайне важно не оставлять подобные проблемы без решения», — подчеркнул Владислав Атмахов.