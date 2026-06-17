В Хабаровске директор стройфирмы два года не платил зарплату рабочему

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, который, по версии следствия, длительное время не выплачивал зарплату сотруднику, — сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, речь идёт о 36-летнем руководителе компании. Ему вменяется полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности.
Следствие считает, что в период с сентября 2024 года по ноябрь 2026 года мастер строительного участка не получал положенные выплаты. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей, при этом, по данным ведомства, у организации была финансовая возможность рассчитываться с работником.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных дополнительных эпизодов.