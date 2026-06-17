В Хабаровске директор стройфирмы два года не платил зарплату рабочему

Следствие считает, что в период с сентября 2024 года по ноябрь 2026 года мастер строительного участка не получал положенные выплаты. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей, при этом, по данным ведомства, у организации была финансовая возможность рассчитываться с работником.