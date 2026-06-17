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Чему учат в Воронежском базовом медицинском колледже

Сегодня из дверей БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» выходят выпускники по шести медицинским специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, фармация.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежский базовый медицинский колледж — учреждение для Черноземья легендарное.

Он был основан больше 150 лет назад — в ноябре 1870 года, когда открылась фельдшерская школа при Воронежской губернской земской больнице, первым руководителем которой стал врач Константин Федяевский. За годы работы учебное заведение неоднократно расширяло свой профиль, пре­образовавшись из фельдшерско-акушерской школы до техникума и медицинского училища. А в 2000 г. медучилище № 2 (так оно называлось на тот момент) получило статус колледжа.

Сегодня из дверей БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» выходят выпускники по шести медицинским специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, фармация. И все эти специалисты очень востребованы.

«У постели пациента».

Как колледж претворяет в жизнь передовой опыт и технологии среднего медобразования в соответствии с модернизацией профобразования и здравоохранения, нам рассказали в самом колледже.

На сегодня в ВБМК функционируют 42 специализированных кабинета, учебные аудитории, компьютерные классы, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы. Чтобы образовательный процесс был максимально приближен к практическому здравоохранению, отработка навыков проводится в специальных учебных кабинетах на фантомах и муляжах. В распоряжении студентов — электрокардиографы, микроскопы, тонометры, пульсоксиметры, реанимационные тренажёры для обучения сердечно-лёгочной реанимации, ростомеры, весы, функциональные кровати, родовая кровать, тренажёры для отработки техники внутривенных и внутримышечных инъекций, акушерский тренажёр. Материальная база регулярно пополняется.

Весь учебный процесс в колледже основан на чередовании теории и практики, чтобы каждый студент мог применять полученные знания и навыки в медицинской организации, в ситуации, максимально приближенной к реальности, в том числе «у постели пациента». Двигаясь от простого к сложному, студенты приступают к практическим занятиям в медицинских организациях Воронежа уже на первом курсе. Производственную практику они проходят под общим и непосредственным руководством медицинского персонала и контролем методических руководителей — преподавателей колледжа.

На втором курсе студенты переходят к практическим занятиям по уходу и лечению пациентов различного профиля: терапевтического, хирургического, педиатрического, инфекционного. На третьем — совершенствуют технику манипуляций, навыки оказания неотложной и реанимационной помощи, осваивают методы реабилитации.

Таким образом, за всё время обучения студенты проходят все виды практики на лечебных базах по различным направлениям, имея возможность познакомиться с условиями работы в конкретных подразделениях. Нередко именно во время практики они определяются с будущим направлением своей профессиональной деятельности, а подойдя к заключительному этапу — преддипломной практике, — они уже готовы к самостоятельной работе.

По договору с медучреждениями.

«Принципиальной для себя задачей мы считаем не только организацию учебного процесса, но и трудоустройство выпускников, — говорит директор колледжа Светлана Селеменева. — Для этого у нас создан и активно работает Центр карьеры выпускников колледжа, цель которого — оказание помощи в трудоустройстве выпускников и создание банка данных о наличии вакантных мест в медицинских организациях города и области».

Для привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения минздрав Воронежской области принял решение о направлении средств областного бюджета в медорганизации региона. То есть абитуриенты заключают договоры с медорганизациями, те оплачивают их обучение на специальности в течение двух или трёх лет, а по окончании учёбы выпускник отрабатывает в этой организации определённое время.

«Это новая форма взаимодействия министерства здравоохранения Воронежской области, колледжа и медорганизаций региона, — отмечает Светлана Ивановна. — Надеемся, что в рамках приёма 2026 года будет положено начало решению вопроса кадрового дефицита в системе здравоохранения».

Реклама. БПОУ ВО «ВБМК».