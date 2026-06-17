Чему учат в Воронежском базовом медицинском колледже

Весь учебный процесс в колледже основан на чередовании теории и практики, чтобы каждый студент мог применять полученные знания и навыки в медицинской организации, в ситуации, максимально приближенной к реальности, в том числе «у постели пациента». Двигаясь от простого к сложному, студенты приступают к практическим занятиям в медицинских организациях Воронежа уже на первом курсе. Производственную практику они проходят под общим и непосредственным руководством медицинского персонала и контролем методических руководителей — преподавателей колледжа.