Чему учат в Воронежском базовом медицинском колледже

Воронежский базовый медицинский колледж — учреждение для Черноземья легендарное.
Он был основан больше 150 лет назад — в ноябре 1870 года, когда открылась фельдшерская школа при Воронежской губернской земской больнице, первым руководителем которой стал врач Константин Федяевский. За годы работы учебное заведение неоднократно расширяло свой профиль, преобразовавшись из фельдшерско-акушерской школы до техникума и медицинского училища. А в 2000 г. медучилище № 2 (так оно называлось на тот момент) получило статус колледжа.
Сегодня из дверей БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» выходят выпускники по шести медицинским специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, фармация. И все эти специалисты очень востребованы.
«У постели пациента».
Как колледж претворяет в жизнь передовой опыт и технологии среднего медобразования в соответствии с модернизацией профобразования и здравоохранения, нам рассказали в самом колледже.
На сегодня в ВБМК функционируют 42 специализированных кабинета, учебные аудитории, компьютерные классы, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы. Чтобы образовательный процесс был максимально приближен к практическому здравоохранению, отработка навыков проводится в специальных учебных кабинетах на фантомах и муляжах. В распоряжении студентов — электрокардиографы, микроскопы, тонометры, пульсоксиметры, реанимационные тренажёры для обучения сердечно-лёгочной реанимации, ростомеры, весы, функциональные кровати, родовая кровать, тренажёры для отработки техники внутривенных и внутримышечных инъекций, акушерский тренажёр. Материальная база регулярно пополняется.
Весь учебный процесс в колледже основан на чередовании теории и практики, чтобы каждый студент мог применять полученные знания и навыки в медицинской организации, в ситуации, максимально приближенной к реальности, в том числе «у постели пациента». Двигаясь от простого к сложному, студенты приступают к практическим занятиям в медицинских организациях Воронежа уже на первом курсе. Производственную практику они проходят под общим и непосредственным руководством медицинского персонала и контролем методических руководителей — преподавателей колледжа.
На втором курсе студенты переходят к практическим занятиям по уходу и лечению пациентов различного профиля: терапевтического, хирургического, педиатрического, инфекционного. На третьем — совершенствуют технику манипуляций, навыки оказания неотложной и реанимационной помощи, осваивают методы реабилитации.
Таким образом, за всё время обучения студенты проходят все виды практики на лечебных базах по различным направлениям, имея возможность познакомиться с условиями работы в конкретных подразделениях. Нередко именно во время практики они определяются с будущим направлением своей профессиональной деятельности, а подойдя к заключительному этапу — преддипломной практике, — они уже готовы к самостоятельной работе.
По договору с медучреждениями.
«Принципиальной для себя задачей мы считаем не только организацию учебного процесса, но и трудоустройство выпускников, — говорит директор колледжа Светлана Селеменева. — Для этого у нас создан и активно работает Центр карьеры выпускников колледжа, цель которого — оказание помощи в трудоустройстве выпускников и создание банка данных о наличии вакантных мест в медицинских организациях города и области».
Для привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения минздрав Воронежской области принял решение о направлении средств областного бюджета в медорганизации региона. То есть абитуриенты заключают договоры с медорганизациями, те оплачивают их обучение на специальности в течение двух или трёх лет, а по окончании учёбы выпускник отрабатывает в этой организации определённое время.
«Это новая форма взаимодействия министерства здравоохранения Воронежской области, колледжа и медорганизаций региона, — отмечает Светлана Ивановна. — Надеемся, что в рамках приёма 2026 года будет положено начало решению вопроса кадрового дефицита в системе здравоохранения».
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