О нешаблонной работе, заболеваниях глаз и верности делу

Фраза «Жить во благо пациента», пожалуй, наиболее точно отражает профессиональное кредо Марии Ковалевской — известного российского офтальмолога, врача высшей категории, доктора медицинских наук, профессора ВАК и заведующей кафедрой офтальмологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. За более чем 35 лет работы она получила заслуженное признание в научном сообществе и собрала сотни благодарных отзывов от пациентов.
Накануне Дня медицинского работника РФ Мария Александровна рассказала «АиФ-Черноземье» о сложных патологиях глаз и неординарных случаях из своей практики.
Служение и сочувствие.
Любовь к медицинской профессии Мария Александровна впитала с молоком матери — она врач в четвёртом поколении. Её дед, Яков Романович Бялик, был выдающимся фронтовым хирургом и профессором Воронежского мединститута. Отец, Александр Яковлевич, — тоже хирург, доцент кафедры онкологии, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ. Мама, Людмила Ростиславовна, — доцент кафедры дерматовенерологии, кандидат медицинских наук. Неудивительно, что Мария Александровна с детства хотела стать врачом. А поступив в мединститут, уже знала, что будет именно офтальмологом.
«Профессия врача — это служение, сочувствие, восприятие чужой боли как своей. Врач присутствует на рабочем месте определённое время, остальное время он живёт тем, что перегоняет в голове все свои удачные и неудачные моменты. Я отдыхаю только в аэропорту, где окружающие меня люди не знают, что я врач, и не обращаются ко мне с просьбами. А ведь в этой востребованности — вся моя жизнь», — признаётся Мария Александровна.
Без шаблонов.
За время многолетней офтальмологической практики профессор ушла от «шаблонной» медицины, разработав персонализированные схемы терапии. Они дают результаты: у пациентов, направленных к ней после безуспешного лечения в других клиниках, часто восстанавливается зрение, хотя ситуации иной раз признавались бесперспективными.
Так и жительница Воронежа Татьяна Т. в течение года проходила лечение в нескольких государственных и частных клиниках, перенесла ряд хирургических вмешательств на глазах, но заболевание продолжало прогрессировать. Профессор провела комплексное углублённое обследование и поставила точный диагноз: тяжёлое воспаление мейбомиевых желёз, которое проявлялось покраснением, отёчностью и болью в области века. Но вместо принятых хирургических шаблонов доктор Ковалевская разработала индивидуальную консервативную терапию. Профессор лично контролировала этапы лечения, всегда была на связи. В итоге через восемь месяцев лечения воспалительный процесс был купирован, зрительные функции восстановлены. Пациентке удалось избежать новой операции!
У Станислава В. к своим 50 годам осложнилась близорукость, появились изменения сетчатки и стекловидного тела — стремительно падало зрение, а «мошки» перед глазами существенно снижали качество жизни. По совету знакомых он обратился к Марии Ковалевской. Профессор обследовала его и составила индивидуальный план лечения. Такой персональный подход пациент получил впервые, хотя не раз обращался за помощью в другие частные и государственные клиники. В результате болезнь не только перестала прогрессировать, но и удалось избежать осложений, а также заметно улучшить зрительные функции.
После оперативного лечения катаракты тоже возможны осложнения. С выраженным хроническим покраснением и раздражением глаза, помутнением роговицы к Марии Александровне обратилась пациентка, которая перенесла замену хрусталика два года назад. Врач детально обследовала глаз для выявления скрытой причины вялотекущего воспаления и назначила долгосрочный курс специфической противовоспалительной терапии. Пациентка была под ежедневным контролем. В итоге полностью прошла краснота, улучшилось зрение. Более того, за счёт грамотной профилактической поддержки второго глаза острота зрения увеличилась на четыре строчки по таблице!
Острые вирусные воспаления роговицы и конъюнктивы, сопровождающиеся сильной светобоязнью, резями и потерей возможности нормально видеть, — очень распространены в офтальмологии. Но обычно стандартные схемы лечения не приносят эффекта. В этих случаях Ковалевская использует опыт работы в экспертном совете по воспалению глаз Ассоциации офтальмологов России. Назначается комплексное лечение — капли, мази, специфические анализы — с постоянным пошаговым изменением дозировок в зависимости от динамики регенерации тканей роговицы, и удаётся достичь полного выздоровления.
В чём секрет успеха Марии Ковалевской как врача? Доктор постоянно совершенствует глубокие профессиональные знания и, что очень важно, практикует личный контроль этапов терапии, оперативно меняя назначения в защищённых каналах связи.
«Профессия врача — не табельная работа. А ещё она должна быть точной, с минимальными возможными осложнениями для пациента. Врач должен относиться к больному как к себе. В тот момент, когда ты весь погружён в эту проблему, и приходит неординарное решение», — уверена профессор.