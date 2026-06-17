О нешаблонной работе, заболеваниях глаз и верности делу

«Профессия врача — это служение, сочувствие, восприятие чужой боли как своей. Врач присутствует на рабочем месте определённое время, остальное время он живёт тем, что перегоняет в голове все свои удачные и неудачные моменты. Я отдыхаю только в аэропорту, где окружающие меня люди не знают, что я врач, и не обращаются ко мне с просьбами. А ведь в этой востребованности — вся моя жизнь», — признаётся Мария Александровна.