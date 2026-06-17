Ход реновации Норильска оценили представители Совета Федерации

«Когда стартовала программа социально-экономического развития Норильска, мы не ожидали столь серьезных результатов, кардинального изменения ситуации по благоустройству, по реновации. То, как сработал план, усилия всех четырех сторон — федерации, края, города и компании — это образцово-показательный пример того, как надо работать, восстанавливать во всех смыслах такие сложные города, как Норильск. Уже восемь домов введено в эксплуатацию, и я счастлив, что сегодня мы вручили ключи очередным 17 семьям. Практически каждый квартал происходит вручение ключей. Это беспрецедентное событие для людей. Поэтому мы высоко оцениваем развитие города в рамках реализации плана», — прокомментировал Николай Журавлев.