Ход реновации Норильска оценили представители Совета Федерации

В Красноярском крае побывали заместители председателя Совета Федерации Николай Журавлев и Инна Святенко, которые вместе с губернатором региона Михаилом Котюковым, руководством Норильска и «Норникеля» оценили реновацию северной столицы края, обновление ее социальной и транспортной инфраструктуры, систем образования и здравоохранения.
Реновация — приоритет Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. За шесть лет в эксплуатацию ввели новостройки на улицах 50 лет Октября, Павлова и Кирова; активно идет проектирование и строительство новых кварталов.
Николай Журавлев отметил, что реализацию плана в Совете Федерации держат на контроле уже несколько лет.
«Когда стартовала программа социально-экономического развития Норильска, мы не ожидали столь серьезных результатов, кардинального изменения ситуации по благоустройству, по реновации. То, как сработал план, усилия всех четырех сторон — федерации, края, города и компании — это образцово-показательный пример того, как надо работать, восстанавливать во всех смыслах такие сложные города, как Норильск. Уже восемь домов введено в эксплуатацию, и я счастлив, что сегодня мы вручили ключи очередным 17 семьям. Практически каждый квартал происходит вручение ключей. Это беспрецедентное событие для людей. Поэтому мы высоко оцениваем развитие города в рамках реализации плана», — прокомментировал Николай Журавлев.
Комплексный план предусмотрен постановлением правительства и четырехсторонним соглашением между «Норникелем», администрацией города, руководством края и Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Общая стоимость программы — 120 млрд руб., при этом 24 млрд руб. направляются из федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из бюджета региона, 81,3 млрд руб. выделено «Норникелем».
Участники рабочей поездки также познакомились с работами по модернизации аэропорта «Норильск» и строительству новой поликлиники в Талнахе, посетили «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», а также Заполярный государственный университет. Ремонт здания вуза решено включить в план развития Норильска. Идет активная работа по строительству лицея им. Долгих.
По словам вице-президента, директора Красноярского представительства «Норникеля» Сергея Ткаченко, компания координирует действия с администрацией города, краевыми и федеральными участниками соглашения, выбирает приоритетные направления и тщательно отслеживает статус каждого мероприятия, чтобы своевременно вносить необходимые корректировки.
«Совместно с подрядчиками мы хорошо подготовились к летнему периоду, когда мы показываем самую высокую эффективность работ. Перед нами стоит задача не допускать сдвига сроков строительства вправо и даже наоборот — искать возможности ускорять строительство», — подчеркнул Ткаченко.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что в Норильске развивается производство, меняются социальная сфера, системы образования и здравоохранения, появляются новые публичные пространства, обновляется общественный транспорт.
«Норильск — опорный город края и всей страны. Программа реновации имеет стратегическое значение для всей Арктической зоны России. Неслучайно план зарождался при участии Совета Федерации и правительства России. Это стимул для привлечения новых кадров, роста инвестиций и повышения качества жизни. Наш северный город сегодня — первопроходец: здесь отрабатываются новые технологии эксплуатации объектов, которые в будущем будут использовать во всех арктических городах», — подчеркнул Михаил Котюков.