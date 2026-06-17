Серийный магазинный вор сумел вынести из супермаркета 10 бутылок спиртного, но далеко не ушел

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 28-летнего местного жителя, который пытался уйти из супермаркета с неоплаченным алкоголем.
Инцидент произошел вечером в магазине на улице Чернышевского. Экипаж Росгвардии прибыл туда после срабатывания тревожной кнопки. По предварительным данным, ранее судимый мужчина зашел в торговый зал, сложил в пакет 3 бутылки виски и 7 бутылок коктейля, после чего попытался пройти мимо кассы без оплаты.
Сотрудники магазина заметили происходящее по камерам видеонаблюдения, нажали кнопку экстренного вызова и преградили мужчине путь. При просмотре записей выяснилось, что этот же горожанин ранее уже совершал кражи алкоголя из этого супермаркета. Общий ущерб превысил 27 тыс. рублей.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.