Серийный магазинный вор сумел вынести из супермаркета 10 бутылок спиртного, но далеко не ушел

Инцидент произошел вечером в магазине на улице Чернышевского. Экипаж Росгвардии прибыл туда после срабатывания тревожной кнопки. По предварительным данным, ранее судимый мужчина зашел в торговый зал, сложил в пакет 3 бутылки виски и 7 бутылок коктейля, после чего попытался пройти мимо кассы без оплаты.