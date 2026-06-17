В Техасе бизнес-джет Cessna упал на шоссе и загорелся

Очевидица Зайра Гарса рассказала AP, что ехала домой с коллегами и увидела горящий самолет. По ее словам, один из находившихся внутри пытался разбить окно кабины, после чего водители начали выходить из машин и помогать людям выбраться. Гарса рассказала, что из самолета вышли трое человек, похожих на подростков, затем человек, похожий на пилота, а еще одного пострадавшего пытались вытащить из салона.