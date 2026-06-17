В Техасе бизнес-джет Cessna упал на шоссе и загорелся

Двухмоторный бизнес-джет упал на шоссе в городе Ларедо в американском штате Техас и загорелся, один человек погиб, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на полицию.
На борту самолета находились шесть человек. По словам следователя полиции Ларедо Хосе Баэсы, самолет рухнул на шоссе Loop 20 вскоре после 22:00 по местному времени (6:00 мск). Сведений о пострадавших среди автомобилистов на земле не поступало, однако пять полицейских доставили в больницу из-за отравления дымом.
По данным FlightAware, речь шла о двухдвигательном бизнес-джете Cessna Citation Latitude, который вылетел из международного аэропорта Лос-Кабос в Мексике в 18:19. Причина крушения пока не была установлена. На опубликованных в соцсетях кадрах самолет лежал на боку у дорожного ограждения, хвостовая часть была отделена от фюзеляжа.
Очевидица Зайра Гарса рассказала AP, что ехала домой с коллегами и увидела горящий самолет. По ее словам, один из находившихся внутри пытался разбить окно кабины, после чего водители начали выходить из машин и помогать людям выбраться. Гарса рассказала, что из самолета вышли трое человек, похожих на подростков, затем человек, похожий на пилота, а еще одного пострадавшего пытались вытащить из салона.
В США 15 июня при крушении самолета с парашютистами в штате Миссури погибли 11 парашютистов и пилот. Трагедия произошла у аэропорта Батлера в штате Миссури около 11:30 по местному времени (19:00 мск). По словам шерифа округа Бейтс Чада Андерсона, близкие парашютистов стали свидетелями падения самолета.
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