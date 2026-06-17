Средний размер чаевых в ресторанах Прикамья вырос на 12%

С начала 2026 года жители Пермского края оставили чаевых в региональных гастрономических заведениях на сумму более 26 млн руб. Средний размер чаевых за аналогичный период вырос на 12% — на сегодняшний день он составляет 347 ₽ Как сообщает цифровой сервис для бизнеса «Нетмонет», за 2025 год гости оставили персоналу в общей сумме 53 млн руб.