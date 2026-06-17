Председателя пермского ТСЖ оштрафовали на 70 тыс. рублей за неисполнение решение суда

Исполнительный документ об обязании ТСЖ убрать надписи на стене в подъезде поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Председатель был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако в установленный для добровольного исполнения срок надписи стерты не были. Это стало основанием для возбуждения в отношении руководителя ТСЖ уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение служащим организации вступившего в законную силу решения суда». После необходимых процессуальных действий оно было направлено в суд, который приговорил пермяка к наказанию в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. Осужденный пытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.