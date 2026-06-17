Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров (видео)

С утра 17 июня на территории Красноярска наблюдается густая пелена едкого дыма. Жители в соцсетях жалуются на сильный запах гари в воздухе.
Эксперты предполагают, что причиной ухудшения экологической обстановки в городе стал смог от пожаров. И не от тех, что действуют в крае, а, предположительно, из регионов Западной Сибири.
«Синоптики говорят, что Томская область. Возле Красноярска нет вообще никаких лесных пожаров, — пояснили “7 каналу” в краевом Лесопожарном центре.
Напомним, аналогичная ситуация сложилась в Красноярске летом 2021 года, когда город погрузился во мглу из-за дыма от якутских пожаров.
По официальным данным, в настоящее время в нашем крае действует около 90 лесных пожаров на площади 62,6 тысяч га. Очаги зафиксированы преимущественно на севере — в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все возгорания — в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.
В Красноярске вчера ввели режим «чёрного неба», а сегодня его продлили до 19:00 часов 18 июня.
Как сообщил министр экологии края Владимир Часовитин, инспекторы эконадзора продолжают работу в усиленном режиме. Сообщать о случаях нарушения природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8−800−20−11−116.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.