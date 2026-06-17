Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров (видео)

По официальным данным, в настоящее время в нашем крае действует около 90 лесных пожаров на площади 62,6 тысяч га. Очаги зафиксированы преимущественно на севере — в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все возгорания — в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.