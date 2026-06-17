поздравляет с Днём медицинского работника

Уважаемые коллеги!
Филиал АО НПК «Катрен» в г. Воронеж сердечно поздравляет вас с Днём медицинского работника!
В наше непростое время ваш труд особенно ценен. Ваше милосердие и высокий профессионализм позволяют людям доверять вам своё здоровье и жизнь. Спасибо за добрые сердца, золотые руки и готовность прийти на помощь в любое время! Вы дарите людям здоровье и радость полноценной жизни. Желаем вам крепкого здоровья, благодарных пациентов и как можно больше светлых, радостных дней!
Мы стремимся облегчить ваш труд за счёт совершенствования транспортной логистики. На текущий момент обеспечиваем доставку в 3474 пункта Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей. С 5 мая в рамках проекта «Аптека.ру» (АО НПК «Катрен») введена вторая доставка по городу Воронеж.
Apteka.ru — проект компании «Катрен», одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов России, направленный на улучшение лекарственного обеспечения населения за счёт возможностей Интернета, который полностью соответствует законодательству РФ, т. к. доставка осуществляется в лицензионный объект-аптеку. Мы работаем согласно законодательству РФ и не доставляем лекарства на дом, ведь в России это запрещено (ПП РФ № 612).
Сервис Apteka.ru — это:
Apteka.ru остается одним из лидеров среди сервисов дистанционного заказа;
46 706 аптеки по всей стране являются партнёрами сервиса, что даёт людям возможность выбрать наиболее удобную точку, где они могут забрать свой заказ;
37 000 наименований товаров;
вторая (дневная) доставка, доставка 7/7.
С 2016-го года была создана и поддерживается система качества (GDP) на складе филиала. Целью системы качества является соблюдение надлежащих условий хранения, перевозки и распространения товара, обеспечивающее качество, безопасность и эффективность товара и предотвращающее риск проникновения фальсифицированного товара по всей цепи поставки.
Заказывая через Apteka.ru можно быть уверенным в качестве товара, в скорости доставки и соблюдении всех санитарных и гигиенических норм хранения и транспортировки.
Реклама. АО НПК «Катрен». 630559, Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово, пр-т Академика Сандахчиева, здание 11, ОГРН: 1025403638875.