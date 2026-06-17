На севере Красноярского края усиливают группировку лесопожарных сил

На севере Красноярского края усиливают группировку сил для тушения лесных пожаров. В Енисейск направлено около 100 пожарных из южных, западных и центральных округов региона, сообщили в краевом Лесопожарном центре. К ликвидации возгораний в лесах уже привлечены более 1400 специалистов, которые ежедневно задействуют 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. Для искусственного вызова осадков при подходящей погоде используется самолёт-зондировщик Ан-26. В регион переброшены дополнительные силы: более 350 человек из федерального резерва Авиалесоохраны, Бурятии и Забайкальского края. Краевой Лесопожарный центр мобилизует бригады из территорий со стабильной обстановкой. [caption id= «attachment_369403» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Лесопожарный центр Красноярского края[/caption] За последние сутки потушен 21 пожар на площади 3,4 тыс. га, остановлено распространение огня на 25 участках. По данным на 11:00 17 июня в регионе действует 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все очаги находятся в удалённой труднодоступной местности, куда специалисты могут добраться только авиацией. В регионе действует многоступенчатая система мониторинга (БПЛА, космосъёмка, наземное и авиапатрулирование), что позволяет обнаруживать до 95% возгораний на ранней стадии, отмечают в Лесопожарном центре. Добавим, в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах. За нарушение правил предусмотрена административная или уголовная ответственность. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.