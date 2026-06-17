Главный документ. Красноярский губернатор выдал школьникам паспорта

34 подростка из 19 территорий — это не просто цифры. За каждым стоит своя история: кто-то выиграл олимпиаду в маленькой школе, кто-то организовал субботник, кто-то тренируется до седьмого пота. И их заметили. Их пригласили в главный центр региона на Енисее. Это дорогого стоит. Такой момент остаётся в памяти на десятилетия. И когда эти ребята вырастут, они расскажут своим детям: «А знаешь, в День России мне паспорт сам губернатор вручал».