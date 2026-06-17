Главный документ. Красноярский губернатор выдал школьникам паспорта

Россия — огромная страна, и у каждого из нас есть свой тот самый день, когда ты вдруг ощущаешь себя её неотъемлемой частью. Для кого-то это звуки гимна, для кого-то — первые в жизни выборы.
Для некоторых юных красноярцев такой точкой отсчёта становится торжественное вручение первого в жизни паспорта. Эту церемонию в главные государственные праздники уже не первый год проводит лично губернатор Михаил Котюков.
Сила страны.
В этот раз церемония прошла в новом Национальном центре «Россия», где Михаил Котюков и главный полицейский края Александр Соловьёв лично вручили 34 юным красноярцам главный документ. И это не случайно: центр создан по решению президента страны, и сам его дух — единство, гордость, память о нашей великой стране.
Здесь собрались 34 школьника из 19 округов края. Не только из Красноярска, но и из сёл, райцентров, малых городов — от южных границ до северных территорий. Каждый уже успел проявить себя: в учёбе, спорте, волонтёрстве, проектах «Движения Первых», социальных акциях.
Михаил Котюков, обращаясь к ребятам, говорил весомо. «Вы получаете важный документ, обретаете права и обязанности — хранить и развивать свою Родину, быть едиными, чтобы наша страна всегда оставалась непобедимой». Именно в День России такие слова звучат не как лозунг, а как личное обещание.
Школьники исполнили гимн страны, а потом произнесли клятву верности Родине. Пообещали быть достойными гражданами и, если понадобится, защищать независимость страны. Для 14-летних парней и девушек это не пустые звуки. Это момент, когда вдруг осознаёшь: праздник — это не фейерверк, а твоя личная ответственность.
Ребятам вручили памятные подарки — обложку на паспорт в цветах «Движения Первых», значок этого движения и, что особенно символично, экземпляр Конституции РФ. То есть, получая главный документ, подростки тут же получают и главный закон страны. Чтобы понимали: права — это круто, но и обязанностей никто не отменял.
Губернатор в своей речи подчеркнул именно этот переход. «Вы приехали из разных уголков края, проявляете таланты в учёбе, спорте, творчестве. Это первые шаги, которые позволят вам приобрести профессию, создать семью, вносить вклад в развитие своего посёлка, города, района, региона и всей нашей большой многонациональной страны».
34 подростка из 19 территорий — это не просто цифры. За каждым стоит своя история: кто-то выиграл олимпиаду в маленькой школе, кто-то организовал субботник, кто-то тренируется до седьмого пота. И их заметили. Их пригласили в главный центр региона на Енисее. Это дорогого стоит. Такой момент остаётся в памяти на десятилетия. И когда эти ребята вырастут, они расскажут своим детям: «А знаешь, в День России мне паспорт сам губернатор вручал».
Не первый год.
Программа «Мы — граждане России!» (часть нацпроекта «Молодёжь и дети») работает в крае не первый год. Только за три года паспорта в торжественной обстановке получили около 9,5 тыс. школьников. Представьте: почти 10 тыс. подростков прошли через такую церемонию. 10 тыс. человек, которые запомнили: в родной стране, в родном регионе их заметили в важный день.
Церемония торжественного вручения паспортов в крае теперь привязана к ключевым датам: День народного единства, День космонавтики, День защиты детей, День семьи, любви и верности и, конечно, День России. То есть государственный праздник становится личным праздником каждого подростка. И наоборот: личный шаг во взрослую жизнь поддерживается на высоком уровне.