Солист группы «Корни» Бердников рассказал о цыганской свадьбе 16-летней дочери

Солист группы «Корни» Александр Бердников в скором времени выдаст свою 16-летнюю дочь Милану замуж — сейчас девушка уже во всю занимается подготовкой к торжеству.
— Сейчас мы пока еще размышляем, как это все будет происходить. Но думаю, по традициям, конечно. Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну, в целом, как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье, — уточнил музыкант.
Избранником дочери исполнителя стал молодой человек по имени Мигель. Ребята одного возраста и знакомы с детства, с годами их дружба переросла в отношения. Бердников выбором дочери остался доволен.
Однако многие поклонники раскритиковали музыканта. Несмотря на это, такой ранний брак семье не кажется странным или неправильным: молодые люди искренне любят друг друга, а близкие желают им только счастья, передает StarHit.
10 июня стало известно о том, что старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе.