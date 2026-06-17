Солист группы «Корни» Бердников рассказал о цыганской свадьбе 16-летней дочери

— Сейчас мы пока еще размышляем, как это все будет происходить. Но думаю, по традициям, конечно. Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну, в целом, как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье, — уточнил музыкант.