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Солист группы «Корни» Бердников рассказал о цыганской свадьбе 16-летней дочери

Солист группы «Корни» Александр Бердников в скором времени выдаст свою 16-летнюю дочь Милану замуж — сейчас девушка уже во всю занимается подготовкой к торжеству.

Солист группы «Корни» Александр Бердников в скором времени выдаст свою 16-летнюю дочь Милану замуж — сейчас девушка уже во всю занимается подготовкой к торжеству.

— Сейчас мы пока еще размышляем, как это все будет происходить. Но думаю, по традициям, конечно. Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну, в целом, как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье, — уточнил музыкант.

Избранником дочери исполнителя стал молодой человек по имени Мигель. Ребята одного возраста и знакомы с детства, с годами их дружба переросла в отношения. Бердников выбором дочери остался доволен.

Однако многие поклонники раскритиковали музыканта. Несмотря на это, такой ранний брак семье не кажется странным или неправильным: молодые люди искренне любят друг друга, а близкие желают им только счастья, передает StarHit.

10 июня стало известно о том, что старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе.

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