Нижегородцы могут арендовать коттедж с бассейном и барбекю от 36 тысяч рублей

Эксперты составили подборку дорогих загородных домов с бассейнами, которые можно снять в Нижегородской области на сутки. Коттеджи подходят не только для летнего отдыха, но и для семейных встреч, ретритов и небольших мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».