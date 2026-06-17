Нижегородцы могут арендовать коттедж с бассейном и барбекю от 36 тысяч рублей

Эксперты составили подборку дорогих загородных домов с бассейнами, которые можно снять в Нижегородской области на сутки. Коттеджи подходят не только для летнего отдыха, но и для семейных встреч, ретритов и небольших мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».
Открыл список коттедж площадью 500 «квадратов» за 94,4 тысячи рублей в сутки. Дом, находящийся вдали от шума, оборудован всем необходимым. На первом этаже гости смогут воспользоваться сауной и подогреваемым бассейном, а на втором- залом-столовой с итальянским камином, верандой. На территории коттеджа есть сад, пруд с лилиями, сосновый лес, детская площадка и круглогодичная зона барбекю.
Эксперты также включил в подборку трехэтажный дом за 45 тысяч рублей в сутки. Гостям предоставляется Wi-Fi, мобильная связь, бытовая техника, баня или сауна, всесезонный бассейн, беседка, зона барбекю, караоке, и многое другой. Среди преимуществ коттеджа — и близость к природным локациям.
Топ-3 дорогих коттеджей замкнул дом с арендной ставкой от 36 тысяч рублей в сутки. Двухэтажный объект находится на первой линии Горьковского водохранилища. В доме есть три спальни, техника, панорамная финская сауна, подогреваемый бассейн под открытым небом, банный чан, барбекю. Также гости смогут поиграть в PlayStation 5.
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