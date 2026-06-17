В Хабаровске начался многодневный Крестный ход

«Я всегда готовлюсь к Крестному ходу. Именно здесь, глядя на истинно верующих людей, я обретаю ту самую настоящую радость, которую не встретишь в повседневной суете. Для меня этот путь — уже праздник, потому что я вижу результат того, к чему стремился. Я иду плечом к плечу с теми, кто действительно верит, кто любит свою землю и людей, живущих рядом, даже не зная их лично. Сюда приезжают со всех концов города и края, чтобы встретиться раз в году. И я с огромным удовольствием вижу знакомые лица, с которыми нас когда-то свел именно этот Крестный ход», — поделился прихожанин Николай Сивухин.