У стен храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка 16 июня 2026 года был дан старт традиционному четырехдневному Крестному ходу вокруг Хабаровска. Торжественное богослужение ознаменовало начало молитвенного пути в 110 километров, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
Молебен перед духовным подвигом возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. По окончании молитвы владыка Артемий поздравил паству с началом традиционного Крестного хода. Он призвал молиться о благословении для города и края, напомнив о страданиях Спасителя и призвав жить по заповедям Божиим, уважая друг друга.
Неизменным символом шествия уже более двадцати лет остается чтимая икона Божией Матери «Казанская». Этот образ укрепляет верующих, решившихся на многокилометровый переход, даря им силы и благодатную поддержку.
В Хабаровске начался многодневный Крестный ход. Фото: Ольга Редникова, Роман Редников, информационный портал Хабаровской епархии.
В Хабаровске начался многодневный Крестный ход. Фото: Ольга Редникова, Роман Редников, информационный портал Хабаровской епархии.
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Для многих хабаровчан Крестный ход стал не просто традицией, а жизненной необходимостью.
«Я всегда готовлюсь к Крестному ходу. Именно здесь, глядя на истинно верующих людей, я обретаю ту самую настоящую радость, которую не встретишь в повседневной суете. Для меня этот путь — уже праздник, потому что я вижу результат того, к чему стремился. Я иду плечом к плечу с теми, кто действительно верит, кто любит свою землю и людей, живущих рядом, даже не зная их лично. Сюда приезжают со всех концов города и края, чтобы встретиться раз в году. И я с огромным удовольствием вижу знакомые лица, с которыми нас когда-то свел именно этот Крестный ход», — поделился прихожанин Николай Сивухин.
В Хабаровске начался многодневный Крестный ход. Фото: Ольга Редникова, Роман Редников, информационный портал Хабаровской епархии.
В Хабаровске начался многодневный Крестный ход. Фото: Ольга Редникова, Роман Редников, информационный портал Хабаровской епархии.
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Особую радость вызывает участие в шествии подрастающего поколения. Дети идут вместе с родителями, бабушками и дедушками, общаются со сверстниками и, отрываясь от гаджетов, задумываются о вечных ценностях.
Напомним, что присоединиться к Крестному ходу может каждый желающий. Расписание движений и стоянок здесь.