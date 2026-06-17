В российском регионе решили бороться с бродячими собаками

Власти Иркутской области приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, который определяет условия для их умерщвления. Об этом сообщает портал Ircity.ru.
Законодательное собрание региона приняло проект во втором чтении. Если губернатор его подпишет, то он начнет действовать с 1 октября, пишет издание.
Власти предложили усыплять бродячих собак, если они проявляют немотивированную агрессию по отношению к человеку, а также если они имеют опасные заболевания.
Бездомных собак будут отлавливать и держать в приюте до 11 дней. Если хозяева не найдутся, их усыпят. В отлов могут попасть и стерилизованные или меченые собаки, если они окажутся в стае.
Отмечается, что жители Иркутской области не поддержали такую инициативу.
До этого щесть агрессивных собак отловили на улице Сарафановской в Иркутске после жалоб жителей.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.