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В российском регионе решили бороться с бродячими собаками

Власти Иркутской области приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, который определяет условия для их умерщвления.

Власти Иркутской области приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, который определяет условия для их умерщвления. Об этом сообщает портал Ircity.ru.

Законодательное собрание региона приняло проект во втором чтении. Если губернатор его подпишет, то он начнет действовать с 1 октября, пишет издание.

Власти предложили усыплять бродячих собак, если они проявляют немотивированную агрессию по отношению к человеку, а также если они имеют опасные заболевания.

Бездомных собак будут отлавливать и держать в приюте до 11 дней. Если хозяева не найдутся, их усыпят. В отлов могут попасть и стерилизованные или меченые собаки, если они окажутся в стае.

Отмечается, что жители Иркутской области не поддержали такую инициативу.

До этого щесть агрессивных собак отловили на улице Сарафановской в Иркутске после жалоб жителей.

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