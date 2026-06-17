В Ростовской области зарплата репетиторов выросла на 25%

В Краснодарском крае оплата труда репетиторов оказалась выше — 55,2 тыс. рублей. Прирост по сравнению с маем прошлого года составил 7,2 тыс. рублей (13%). При этом в регионе разместили 25 объявлений о найме, что на 14 меньше, чем годом ранее.