Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аппарат Лантратовой помог семье участника СВО получить выплаты

Аппарат Лантратовой помог семье пропавшего участника СВО получить выплаты.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ помог семье пропавшего без вести участника спецоперации получить выплаты, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что проходивший службу в зоне СВО боец с марта 2026 года числится пропавшим без вести. Его семья оказалась в сложной ситуации, нужна была помощь с оформлением выплат.

«Мы направили запрос в министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области. Попросили выделить материальную помощь», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

По словам уполномоченной, после обращения семье назначены ежемесячные выплаты на детей, предоставлены меры поддержки как многодетной. Помимо этого в министерстве оказали семье разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости.