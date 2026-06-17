Москвичам пообещали небольшое потепление к выходным

К концу недели максимальная дневная температура воздухе в Москве повысится до 21−23 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Днем в Москве ожидается около 17 градусов, температура будет держаться в пределах 15−17 градусов. Влажность воздуха составит около 70%, ветер будет юго-западным, 4−5 м/с, атмосферное давление — около 742 мм рт. ст. Местами пройдут небольшие дожди.
До конца недели дневная температура в Москве будет постепенно повышаться: с с 15−17 до 21−23 градусов. Ночью ожидается 13−18 градусов, заметных температурных аномалий синоптики не прогнозируют.
В четверг и пятницу в столице преимущественно пройдут легкие дожди. К выходным погода станет в основном сухой и более теплой. В начале следующей недели местами вновь возможны кратковременные умеренные осадки. Атмосферное давление в целом останется стабильным и будет колебаться в пределах 742−751 мм рт. ст.
Июнь в Москве и Центральной России прогнозировался теплее нормы на 1−2 градуса, при этом в середине месяца ожидались краткосрочные ливни и грозы.
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