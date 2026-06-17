Москвичам пообещали небольшое потепление к выходным

В четверг и пятницу в столице преимущественно пройдут легкие дожди. К выходным погода станет в основном сухой и более теплой. В начале следующей недели местами вновь возможны кратковременные умеренные осадки. Атмосферное давление в целом останется стабильным и будет колебаться в пределах 742−751 мм рт. ст.