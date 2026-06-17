Силы ПВО за два часа уничтожили 44 БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ.
«Семнадцатого июня в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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