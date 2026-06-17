В Перми у дома на улице Восстания началось строительство сквера

Строительство сквера на улице Восстания, 12 началось в Перми, сообщили в городской администрации.
Сейчас подрядчик готовит площадку, устанавливает ограждения. Согласно дизайн-проекту, здесь появятся дорожки, малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки. Также территорию озеленят многолетними цветами и кустарниками. Работы планируют завершить до конца октября 2026 года.
Параллельно продолжается ремонт сада имени В. Л. Миндовского. Там уже установили бортовые камни, подготовили основание под спортплощадку и монтируют каркас для сцены. В ближайшее время начнут укладывать плитку. Обновление сада также завершат до конца осени 2026 года.
Благоустройство территорий стартовало в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в Перми на месте бывшей инфекционной больницы продолжается работа по созданию Александровского сквера. Там появится первый в городе паровой фонтан с имитацией рыб.