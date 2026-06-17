В Перми у дома на улице Восстания началось строительство сквера

Параллельно продолжается ремонт сада имени В. Л. Миндовского. Там уже установили бортовые камни, подготовили основание под спортплощадку и монтируют каркас для сцены. В ближайшее время начнут укладывать плитку. Обновление сада также завершат до конца осени 2026 года.